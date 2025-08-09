Headline
KONSEP hunian hijau kembali mencuri perhatian dunia internasional. Perumahan CitraLand Cibubur, besutan Ciputra Group, berhasil meraih penghargaan bergengsi World Silver Winner dalam kategori Affordable Housing di ajang FIABCI World Prix d’Excellence Awards 2025, yang digelar pada Juni lalu di Lagos, Nigeria.
Penghargaan ini diberikan oleh FIABCI (The International Real Estate Federation), organisasi properti global yang dikenal luas atas penilaian ketat terhadap proyek dengan standar internasional. Capaian ini sekaligus mengukuhkan komitmen Ciputra Group dalam menghadirkan hunian berkualitas dengan harga terjangkau, tanpa mengesampingkan prinsip keberlanjutan dan kenyamanan.
“Penghargaan ini adalah pengakuan dunia atas keberhasilan kami menghadirkan rumah yang estetis, terjangkau, dan ramah lingkungan,” ujar General Manager CitraLand Cibubur, Galih PS Putri, Jumat (8/8), di kawasan Transyogi, Cibubur.
Sebagai kelanjutan dari pencapaian tersebut, Ciputra Group resmi meluncurkan Modbury, cluster terbaru di kawasan CitraLand Cibubur seluas 220 hektar. Dirancang dengan konsep Classic Modern yang menyatu dengan alam, Modbury ditargetkan bagi kalangan profesional hingga keluarga mapan yang mendambakan hunian tenang di tengah lanskap hijau.
Menurut Razif Kurniawan, Promotion Head CitraLand Cibubur, Modbury dilengkapi fasilitas tematik seperti taman, jogging track, sungai alami, serta instalasi seni.
“Lingkungan hijau adalah elemen utama. Kami juga menghadirkan akses mudah ke fasilitas ibadah, creative compound, dan clubhouse,” ujarnya.
Cluster ini menawarkan rumah 1 lantai mulai dari Rp660 jutaan dan 2 lantai dari Rp900 jutaan (harga pre-sale), lengkap dengan promo diskon, gratis biaya KPR, hingga bonus AC dan smart door lock selama masa pre-launch.
Ciputra Group juga menyatakan komitmen serius terhadap isu perubahan iklim dan efisiensi energi. Modbury dirancang untuk memenuhi sertifikasi EDGE (Excellence in Design for Greater Efficiencies) dari International Finance Corporation (IFC), bagian dari World Bank Group.
“Kami menggunakan kaca Sunergy yang mampu meredam panas tanpa mengurangi pencahayaan alami. Material seperti ini mendukung efisiensi energi sekaligus meningkatkan kenyamanan,” tambah Galih PS Putri.
Fitur-fitur tersebut tak hanya menambah kenyamanan, tapi juga mengurangi biaya listrik jangka panjang, terutama untuk penggunaan pendingin udara.
Associate Director Ciputra Group, Lily Juliati, menyebut bahwa pengembangan Modbury adalah bagian dari visi Ciputra Group untuk menyediakan hunian yang menunjang gaya hidup sehat dan berkontribusi pada pelestarian alam.
“Rumah yang ideal bukan hanya tempat tinggal, tapi juga ruang hidup yang menunjang keseharian: udara bersih, fasilitas lengkap, dan kualitas lingkungan yang baik,” ujarnya.
Dengan rekam jejak sukses di cluster Monteverde, Monterrey, dan Montana, Ciputra Group optimistis Modbury akan mendapat sambutan positif di kawasan timur Jakarta. (Z-10)
