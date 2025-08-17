Cermati Entitas Baru Akuisisi Perusahaan Terbuka

Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
PASAR modal sedang mencermati fenomena backdoor listing, yakni proses masuknya entitas baru melalui akuisisi perusahaan tercatat tanpa IPO. Strategi ini kerap melahirkan lonjakan harga saham, tetapi juga membawa risiko tinggi.
Investor disarankan untuk memastikan pengakuisisi memiliki kegiatan usaha nyata, bukan sekadar perusahaan cangkang. Kewaspadaan juga diperlukan apabila saham masuk kategori full call auction (FCA) yang dapat mempengaruhi likuiditas perdagangan.
"Di balik gemerlap lonjakan harga saham, ada cerita yang tak selalu terlihat. Di pasar modal, setiap peluang emas selalu datang bersama tantangan yang harus diantisipasi dengan bijak," ujar Michael Wijaya, edukator komunitas saham @ber_investasi, dalam keterangannya, Minggu (17/8).
Ia menyoroti kabar pembicaraan antara PT DADA Tbk dan perusahaan properti multinasional seperti Kajima Corporation dan Mitsubishi Estate. Kedua nama besar ini dikenal selektif, hanya berinvestasi pada entitas dengan fundamental solid.
Menurutnya, jika akuisisi terealisasi, DADA berpeluang menjadi kendaraan ekspansi proyek-proyek properti berskala besar di Indonesia. Dampaknya, valuasi perusahaan dapat terdongkrak signifikan, memberi potensi keuntungan berlipat bagi investor yang masuk di fase awal.
Dengan kombinasi valuasi rendah, fundamental solid, dan potensi katalis dari masuknya investor strategis global, DADA kini masuk radar sebagai kandidat transformasi besar di bursa saham. Namun, analisis mendalam dan manajemen risiko tetap menjadi kunci bagi investor yang ingin memanfaatkan peluang ini. (I-2)
PT Unilever Indonesia Tbk (Perseroan) resmi menetapkan Benjie Yap sebagai direktur utama (dirut) perusahaan melalui rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) pada Selasa (19/12).
KAPITALISASI pasar modal Indonesia per 30 November 2023 tercatat Rp11.238 triliun, tumbuh 18,3% dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang hanya Rp9.499 triliun.
SINARMAS Sekuritas memperkirakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dapat menyentuh harga 8.050 pada akhir 2024 jika memasuki skenario menguat (bullish).
AKSI boikot membuat pergerakan saham PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR) masih mengalami tekanan. Sejak awal tahun, harga saham UNVR telah 24 persen.
PT Waskita Karya (Persero) Tbk. tengah melakukan perbaikan-perbaikan secara komprehensif dan berkelanjutan demi memperbaiki kinerja keuangannya.
MENJAWAB tren interior bergaya kontemporer dan heritage, Idemu memperkenalkan Amarta, koleksi interior yang terinspirasi kekayaan tradisional dan budaya lokal.
Hal lain yang menurutnya menjadi pertimbangan masyarakat dalam negeri membeli properti adalah pemberian kebebasan dari pengembang.
Fahri memastikan dana yang pembangunan 1 juta unit tersebut ada dan banyak karena ada unsur bisnis bahkan saat mendaftar dan mengantre sehingga pola keuangannya akan sangat banyak.
Konsep hunian hijau kembali mencuri perhatian dunia internasional,FIABCI World Prix d’Excellence Awards 2025, yang digelar pada Juni lalu di Lagos, Nigeria.
Aksi massa di proyek properti dinilai ganggu iklim investasi dan stabilitas sektor. Kepastian hukum jadi sorotan utama.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved