Cermati Entitas Baru Akuisisi Perusahaan Terbuka

(MI)

PASAR modal sedang mencermati fenomena backdoor listing, yakni proses masuknya entitas baru melalui akuisisi perusahaan tercatat tanpa IPO. Strategi ini kerap melahirkan lonjakan harga saham, tetapi juga membawa risiko tinggi.

Investor disarankan untuk memastikan pengakuisisi memiliki kegiatan usaha nyata, bukan sekadar perusahaan cangkang. Kewaspadaan juga diperlukan apabila saham masuk kategori full call auction (FCA) yang dapat mempengaruhi likuiditas perdagangan.

"Di balik gemerlap lonjakan harga saham, ada cerita yang tak selalu terlihat. Di pasar modal, setiap peluang emas selalu datang bersama tantangan yang harus diantisipasi dengan bijak," ujar Michael Wijaya, edukator komunitas saham @ber_investasi, dalam keterangannya, Minggu (17/8).

Ia menyoroti kabar pembicaraan antara PT DADA Tbk dan perusahaan properti multinasional seperti Kajima Corporation dan Mitsubishi Estate. Kedua nama besar ini dikenal selektif, hanya berinvestasi pada entitas dengan fundamental solid.

Menurutnya, jika akuisisi terealisasi, DADA berpeluang menjadi kendaraan ekspansi proyek-proyek properti berskala besar di Indonesia. Dampaknya, valuasi perusahaan dapat terdongkrak signifikan, memberi potensi keuntungan berlipat bagi investor yang masuk di fase awal.

Dengan kombinasi valuasi rendah, fundamental solid, dan potensi katalis dari masuknya investor strategis global, DADA kini masuk radar sebagai kandidat transformasi besar di bursa saham. Namun, analisis mendalam dan manajemen risiko tetap menjadi kunci bagi investor yang ingin memanfaatkan peluang ini. (I-2)