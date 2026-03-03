7 Fitur AI di Samsung Galaxy S26 Series yang Bikin Kerja Lebih Efisien

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
SAMSUNG kembali menekan gas di ranah kecerdasan buatan lewat kehadiran Samsung Galaxy S26 Series. Bukan sekadar tempelan fitur pintar, AI di lini ini dirancang untuk memangkas langkah, mempercepat keputusan, dan mengurangi aktivitas bolak-balik aplikasi. Buat pengguna yang mobilitasnya tinggi, pendekatannya jelas, lebih cepat, lebih ringkas, lebih relevan.
Berikut tujuh fitur AI yang paling terasa dampaknya dalam penggunaan harian.
Now Brief bekerja seperti asisten personal yang merangkum agenda, pengingat, hingga info penting dalam satu tampilan. Alih-alih buka kalender, email, dan aplikasi cuaca satu per satu, pengguna cukup lihat ringkasan yang sudah dikurasi AI sesuai kebiasaan dan prioritas. Simpel, tapi menghemat waktu.
Now Nudge membaca konteks aktivitas di layar dan memberi rekomendasi tindakan cepat. Misalnya saat membahas lokasi di chat, sistem langsung menyarankan buka peta. Tidak perlu pindah aplikasi manual. Fitur ini terasa kecil, tapi dalam ritme kerja cepat, efisiensinya signifikan.
Fitur Circle to Search yang dikembangkan bersama Google memungkinkan pengguna melingkari objek di layar untuk langsung mencari informasinya. Di S26 Series, kemampuannya ditingkatkan, termasuk mengenali beberapa objek sekaligus. Cocok untuk riset cepat, identifikasi produk, atau sekadar cari referensi visual tanpa screenshot dan upload manual.
Kolaborasi dengan Google Gemini membawa konsep AI agentik ke level praktis. Pengguna bisa memberi satu instruksi yang terdiri dari beberapa langkah, misalnya cari restoran, cek rating, lalu kirim lokasinya ke teman. AI mengerjakan alurnya tanpa perlu buka banyak aplikasi.
Asisten suara Bixby kini lebih paham bahasa sehari-hari. Perintah tidak harus kaku atau spesifik. Cukup ucapkan kebutuhan secara natural, sistem akan menerjemahkan dan menjalankan tugasnya. Pengalaman jadi lebih intuitif.
Untuk urusan visual, AI membantu lewat Photo Assist yang bisa menghapus objek atau menyesuaikan komposisi secara otomatis. Ada juga fitur kreatif untuk membuat stiker, wallpaper, atau elemen visual lain langsung dari perangkat. Editing tidak lagi terasa teknis dan panjang.
Samsung juga menanamkan sistem deteksi penipuan berbasis AI yang berjalan langsung di perangkat. Artinya, analisis dilakukan tanpa harus mengirim data ke server eksternal. Kombinasi efisiensi dan privasi ini jadi nilai tambah penting.
AI di Galaxy S26 Series bukan sekadar fitur demo saat peluncuran. Implementasinya fokus pada penggunaan sehari-hari. Buat pengguna yang ingin semua serba cepat dan praktis, inilah arah baru smartphone flagship yang lebih cerdas dan relevan. (Samsung Newsroom/Z-2)
Cek daftar 4 HP Android terbaru 2026 dengan fitur paling inovatif. Dari layar privasi Samsung hingga baterai raksasa OPPO. Baca selengkapnya di sini!
Samsung resmi meluncurkan Galaxy Buds4 Series dengan desain Buds Blade, audio Hi-Fi 24-bit, dan integrasi AI canggih. Cek fitur unggulan dan jadwal rilisnya!
Samsung meluncurkan Galaxy S26 Ultra dengan Snapdragon 8 Elite Gen 5 dan fitur Privacy Display pertama di dunia. Cek spesifikasi lengkap dan harganya di sini.
Secara teknis, spesifikasi ini memungkinkan sensor menangkap cahaya 47% lebih banyak dibandingkan generasi sebelumnya.
Fitur Nightography menjadi fondasi utama pengembangan kamera seri Galaxy S dari generasi ke generasi.
PT Yonyou Network Indonesia menegaskan komitmennya dalam mendorong implementasi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) di sektor bisnis.
Berdasarkan studi terkini, jumlah kasus kanker di tanah air diprediksi meningkat hingga lebih dari 70% pada 2050 jika upaya preventif dan deteksi dini tidak diperkuat sejak dini.
Sering kali, perusahaan terjebak di tahap percontohan karena demo terlihat bagus.
Peneliti Universitas Notre Dame temukan kecerdasan umum tidak terletak pada satu wilayah otak saja, melainkan hasil koordinasi seluruh jaringan saraf.
Di tengah meningkatnya kebutuhan talenta digital, banyak perusahaan, terutama skala kecil dan menengah, masih menghadapi tantangan dalam proses rekrutmen yang memakan waktu dan biaya besar.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved