Samsung Rilis Galaxy Tab A11 Kids Pack untuk Dukung Aktivitas Belajar dan Bermain Anak

Samsung Galaxy Tab A11 Kids Pack(MI/HO)

SAMSUNG Electronics Indonesia resmi meluncurkan Galaxy Tab A11 Kids Pack, sebuah paket perangkat tablet yang dirancang khusus untuk mendukung aktivitas belajar dan bermain anak secara aman, nyaman, dan tahan lama.

Produk ini dihadirkan sebagai solusi ideal bagi keluarga modern yang mencari keseimbangan antara kebutuhan edukasi dan keamanan digital.

"Kami memahami bahwa bagi orangtua yang mendampingi anak beraktivitas, perangkat digital yang tepat bukan hanya soal fitur, tetapi tentang rasa aman dan kenyamanan dalam mendampingi tumbuh kembang putra-putri mereka," ujar Tipe Sultan, MX Product Marketing Manager, Samsung Electronics Indonesia.

Baca juga : Ponsel Lipat Tiga Samsung Segera Rilis, Ada Fitur Split Trio

"Galaxy Tab A11 Kids Pack kami hadirkan sebagai teman belajar dan bermain anak yang aman, tangguh, dan menyenangkan, sekaligus memberi ketenangan bagi keluarga bahwa anak dapat bereksplorasi secara positif di era digital," tambahnya.

Dari sisi performa, Galaxy Tab A11 ditenagai oleh prosesor Helio G99 yang memastikan perangkat berjalan responsif untuk berbagai kegiatan, mulai dari mengikuti kelas daring, mengerjakan tugas sekolah, hingga menikmati konten hiburan.

Keunggulan lainnya, untuk pertama kalinya di jajaran Galaxy Tab A, Samsung menyematkan fitur AI Solve Math.

Baca juga : Galaxy Tab A9 Kids Edition Bantu Anak Bermain dan Belajar

Kehadiran teknologi kecerdasan buatan ini menjadikan tablet tersebut sebagai alat bantu belajar yang relevan bagi pendidikan anak di era digital.

Untuk memastikan perangkat dapat digunakan dalam jangka waktu lama seiring pertumbuhan anak, Samsung memberikan dukungan hingga 7 kali pembaruan software dan pembaruan keamanan selama 7 tahun.

Selain itu, ketahanan perangkat ditingkatkan dengan sertifikasi IP52 yang memberikan perlindungan terhadap debu dan percikan air ringan.

Galaxy Tab A11 Kids Pack juga dilengkapi dengan ekosistem aksesoris yang ramah anak, yaitu Kids Case antibenturan yang memiliki handle dan kickstand untuk kenyamanan penggunaan.

Paket ini juga menyertakan Touch Pen yang dilengkapi tether string agar tidak mudah hilang, Key Ring karakter Samsung Kids, sticker pack, serta travel adapter 25W untuk pengisian daya.

Tidak hanya mementingkan perangkat keras, Samsung juga memprioritaskan keamanan digital melalui fitur Parental Control. Fitur ini memungkinkan orang tua untuk memantau aktivitas digital anak, membatasi akses konten sesuai usia, serta mengatur durasi penggunaan layar agar anak dapat membangun kebiasaan digital yang lebih sehat sejak dini.

Saat ini, Galaxy Tab A11 Kids Pack telah tersedia di toko daring resmi Samsung dan berbagai platform e-commerce dengan harga khusus Rp2.499.000. (Z-1)