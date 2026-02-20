6 Rekomendasi Tablet Advan Terbaik untuk Nonton Film

Berikut Rekomendasi Tablet Advan Terbaik untuk Nonton(freepik)

TABLET untuk nonton film adalah perangkat lebih besar dari ponsel yang cocok untuk menonton video seperti film, serial, YouTube, atau platform streaming karena layarnya lebih luas dan nyaman dipandang.

Tablet untuk nonton film adalah alat yang dirancang supaya kamu bisa menikmati video lebih nyaman daripada pakai ponsel tapi tetap portabel seperti smartphone.

Berikut 6 Rekomendasi Tablet Advan Terbaik untuk Nonton

1. Advan Tab Sketsa 3

Layar besar 10,1 inci IPS untuk nonton film nyaman. RAM 6 GB dan penyimpanan besar 128 GB.

2. Advan VX Lite 10.4 Inci

Layar luas 10,4 inci, RAM 6 GB bikin tontonan terasa lebih seru. Cocok buat streaming video dan aktivitas harian.

3. Advan XTab 8 Inci

Pilihan ringkas dan ringan dengan layar 8 inci. Cocok buat nonton film di perjalanan atau ruang sempit.

4. Advan XTab

Varian 8 sampai 10 inci yang terjangkau dengan performa cukup buat streaming dan nonton video. Penyimpanan bisa ditambah pakai microSD.

5. Advan Tab Belajar 8 Inci

Tablet 8 inci ideal untuk hiburan ringan seperti film dan video pendek. Baterai cukup buat nonton beberapa jam.

6. Advan Tab VX Neo

Alternatif 10,1 inci dengan ukuran layar lega dan performa stabil untuk streaming.

Saat memilih tablet untuk nonton film, baiknya pilih layar 8 sampai 10 inci, RAM minimal 4 GB, kapasitas baterai besar, serta resolusi HD atau lebih. (Z-4)

