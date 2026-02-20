6 Rekomendasi Tablet Advan Terbaik untuk Nonton Film

Headline
TABLET untuk nonton film adalah perangkat lebih besar dari ponsel yang cocok untuk menonton video seperti film, serial, YouTube, atau platform streaming karena layarnya lebih luas dan nyaman dipandang.
Tablet untuk nonton film adalah alat yang dirancang supaya kamu bisa menikmati video lebih nyaman daripada pakai ponsel tapi tetap portabel seperti smartphone.
Layar besar 10,1 inci IPS untuk nonton film nyaman. RAM 6 GB dan penyimpanan besar 128 GB.
Layar luas 10,4 inci, RAM 6 GB bikin tontonan terasa lebih seru. Cocok buat streaming video dan aktivitas harian.
Pilihan ringkas dan ringan dengan layar 8 inci. Cocok buat nonton film di perjalanan atau ruang sempit.
Varian 8 sampai 10 inci yang terjangkau dengan performa cukup buat streaming dan nonton video. Penyimpanan bisa ditambah pakai microSD.
Tablet 8 inci ideal untuk hiburan ringan seperti film dan video pendek. Baterai cukup buat nonton beberapa jam.
Alternatif 10,1 inci dengan ukuran layar lega dan performa stabil untuk streaming.
Saat memilih tablet untuk nonton film, baiknya pilih layar 8 sampai 10 inci, RAM minimal 4 GB, kapasitas baterai besar, serta resolusi HD atau lebih. (Z-4)
Sumber: dorangadget, cekresi
Berbeda dengan tablet biasa yang fokus pada tugas ringan seperti web browsing atau nonton video, tablet gaming biasanya memiliki spesifikasi yang lebih kuat
Galaxy Tab A11 ditenagai prosesor Helio G99 yang memastikan perangkat berjalan responsif untuk berbagai kegiatan, mulai dari mengikuti kelas daring, mengerjakan tugas sekolah, dan hiburan.
Jika dibandingkan secara adil, adopsi iOS 26 sebenarnya lebih lambat daripada iOS 18, meskipun tidak separah perkiraan tidak resmi sebelumnya.
TECNO MEGAPAD SE sudah dapat dibeli mulai 9 Februari 2026 di berbagai platform e-commerce resmi TECNO Indonesia dengan harga mulai dari Rp2.399.000.
Tablet jadi pilihan yang nyaman ketika butuh layar yang lebih besar dari HP, tapi tetap portabel dan praktis dibawa ke mana-mana.
