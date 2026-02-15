Apple Ungkap Berapa Banyak iPhone yang Menjalankan iOS 26

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
APPLE akhirnya membagikan data terbaru mengenai tingkat adopsi iOS 26 dan iPadOS 26, yang menunjukkan berapa banyak iPhone dan iPad yang sudah menjalankan versi sistem operasi tersebut.
Apple menyebut, angka ini dihitung berdasarkan perangkat yang melakukan transaksi di App Store pada 12 Februari 2026.
Berikut data resmi dari Apple:
Sebagai pembanding, berikut data adopsi iOS 18 dan iPadOS 18 yang sebelumnya dibagikan Apple, berdasarkan perangkat yang melakukan transaksi di App Store pada 21 Januari 2025:
Sekilas, angka adopsi iOS 26 terlihat mirip dengan iOS 18. Namun, ada satu perbedaan penting:
Artinya, iOS 26 punya waktu ketersediaan sekitar tiga minggu lebih lama dibanding iOS 18 saat data dihitung.
Karena itu, jika dibandingkan secara adil, adopsi iOS 26 sebenarnya lebih lambat daripada iOS 18, meskipun tidak separah perkiraan tidak resmi sebelumnya.
Apple tidak menjelaskan alasan pasti perlambatan ini, namun salah satu dugaan kuat adalah sebagian pengguna memilih menunda update karena belum cocok dengan desain baru Liquid Glass.
Untuk iPad, adopsi iPadOS 26 memang secara angka terlihat lebih tinggi daripada iPadOS 18. Tetapi, Apple juga mencatat bahwa iPadOS 26 mendapat keuntungan dari periode ketersediaan yang lebih panjang (sekitar tiga minggu). (MacRumors/Z-1)
Berbeda dengan tablet biasa yang fokus pada tugas ringan seperti web browsing atau nonton video, tablet gaming biasanya memiliki spesifikasi yang lebih kuat
Galaxy Tab A11 ditenagai prosesor Helio G99 yang memastikan perangkat berjalan responsif untuk berbagai kegiatan, mulai dari mengikuti kelas daring, mengerjakan tugas sekolah, dan hiburan.
Tablet untuk nonton film adalah alat yang dirancang supaya kamu bisa menikmati video lebih nyaman daripada pakai ponsel tapi tetap portabel seperti smartphone.
TECNO MEGAPAD SE sudah dapat dibeli mulai 9 Februari 2026 di berbagai platform e-commerce resmi TECNO Indonesia dengan harga mulai dari Rp2.399.000.
Tablet jadi pilihan yang nyaman ketika butuh layar yang lebih besar dari HP, tapi tetap portabel dan praktis dibawa ke mana-mana.
Apple rilis MacBook Neo harga Rp9 jutaan! Simak detail kompromi RAM 8GB, perbedaan kecepatan port USB-C, dan absennya MagSafe sebelum membeli.
MacBook Neo resmi hadir sebagai laptop termurah Apple. Cek spesifikasi unggulan mulai dari chip A18 Pro hingga harga terbaru dalam Mata Uang Rupiah.
APPLE meluncurkan MacBook Neo, model baru Mac termurah yang pernah diluncurkan oleh perusahaan, diliris Rabu (4/3).
Apple resmi meluncurkan MacBook Neo dengan harga terjangkau mulai Rp11 jutaan. Intip spesifikasi chip A18 Pro, layar 13 inci, dan varian warna cerianya di sini.
Apple meluncurkan MacBook Air M5 dengan CPU 10-core, GPU hingga 10-core, penyimpanan awal 512GB, serta dukungan Wi-Fi 7 dan baterai hingga 18 jam.
Cek bocoran spesifikasi iPhone 18 Pro Max 2026. Chipset 2nm A20 Pro, kamera variable aperture, baterai 5.200 mAh, dan warna Deep Red Burgundy.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved