Apple Ungkap Berapa Banyak iPhone yang Menjalankan iOS 26

iOS 26(MI/ Dok MacRumors)

APPLE akhirnya membagikan data terbaru mengenai tingkat adopsi iOS 26 dan iPadOS 26, yang menunjukkan berapa banyak iPhone dan iPad yang sudah menjalankan versi sistem operasi tersebut.

Apple menyebut, angka ini dihitung berdasarkan perangkat yang melakukan transaksi di App Store pada 12 Februari 2026.

Statistik Adopsi iOS 26 & iPadOS 26

Berikut data resmi dari Apple:

74% dari semua iPhone yang dirilis dalam empat tahun terakhir menjalankan iOS 26

66% dari seluruh iPhone menjalankan iOS 26

66% dari semua iPad yang dirilis dalam empat tahun terakhir menjalankan iPadOS 26

57% dari seluruh iPad menjalankan iPadOS 26

Perbandingan dengan iOS 18 (Data Januari 2025)

Sebagai pembanding, berikut data adopsi iOS 18 dan iPadOS 18 yang sebelumnya dibagikan Apple, berdasarkan perangkat yang melakukan transaksi di App Store pada 21 Januari 2025:

76% dari iPhone dalam empat tahun terakhir menjalankan iOS 18

68% dari seluruh iPhone menjalankan iOS 18

63% dari iPad dalam empat tahun terakhir menjalankan iPadOS 18

53% dari seluruh iPad menjalankan iPadOS 18

Kenapa iOS 26 Terlihat Mirip, Tapi Sebenarnya Lebih Lambat?

Sekilas, angka adopsi iOS 26 terlihat mirip dengan iOS 18. Namun, ada satu perbedaan penting:

Data iOS 26 dihitung sekitar 150 hari setelah rilis publik

Data iOS 18 dihitung sekitar 127 hari setelah rilis publik

Artinya, iOS 26 punya waktu ketersediaan sekitar tiga minggu lebih lama dibanding iOS 18 saat data dihitung.

Karena itu, jika dibandingkan secara adil, adopsi iOS 26 sebenarnya lebih lambat daripada iOS 18, meskipun tidak separah perkiraan tidak resmi sebelumnya.

Apple tidak menjelaskan alasan pasti perlambatan ini, namun salah satu dugaan kuat adalah sebagian pengguna memilih menunda update karena belum cocok dengan desain baru Liquid Glass.

Bagaimana dengan iPadOS 26?

Untuk iPad, adopsi iPadOS 26 memang secara angka terlihat lebih tinggi daripada iPadOS 18. Tetapi, Apple juga mencatat bahwa iPadOS 26 mendapat keuntungan dari periode ketersediaan yang lebih panjang (sekitar tiga minggu). (MacRumors/Z-1)