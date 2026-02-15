Headline
Bantargebang cuma Puncak Gunung Es

Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.

Apple Ungkap Berapa Banyak iPhone yang Menjalankan iOS 26

Muhammad Ghifari A
15/2/2026 13:21
Apple Ungkap Berapa Banyak iPhone yang Menjalankan iOS 26
iOS 26(MI/ Dok MacRumors)

APPLE akhirnya membagikan data terbaru mengenai tingkat adopsi iOS 26 dan iPadOS 26, yang menunjukkan berapa banyak iPhone dan iPad yang sudah menjalankan versi sistem operasi tersebut.

Apple menyebut, angka ini dihitung berdasarkan perangkat yang melakukan transaksi di App Store pada 12 Februari 2026.

Statistik Adopsi iOS 26 & iPadOS 26

Berikut data resmi dari Apple:

Baca juga : Update iOS 26.2.1, Simak Ini Caranya

  • 74% dari semua iPhone yang dirilis dalam empat tahun terakhir menjalankan iOS 26
  • 66% dari seluruh iPhone menjalankan iOS 26
  • 66% dari semua iPad yang dirilis dalam empat tahun terakhir menjalankan iPadOS 26
  • 57% dari seluruh iPad menjalankan iPadOS 26

Perbandingan dengan iOS 18 (Data Januari 2025)

Sebagai pembanding, berikut data adopsi iOS 18 dan iPadOS 18 yang sebelumnya dibagikan Apple, berdasarkan perangkat yang melakukan transaksi di App Store pada 21 Januari 2025:

  • 76% dari iPhone dalam empat tahun terakhir menjalankan iOS 18
  • 68% dari seluruh iPhone menjalankan iOS 18 
  • 63% dari iPad dalam empat tahun terakhir menjalankan iPadOS 18
  • 53% dari seluruh iPad menjalankan iPadOS 18

Kenapa iOS 26 Terlihat Mirip, Tapi Sebenarnya Lebih Lambat?

Sekilas, angka adopsi iOS 26 terlihat mirip dengan iOS 18. Namun, ada satu perbedaan penting:

  • Data iOS 26 dihitung sekitar 150 hari setelah rilis publik
  • Data iOS 18 dihitung sekitar 127 hari setelah rilis publik

Artinya, iOS 26 punya waktu ketersediaan sekitar tiga minggu lebih lama dibanding iOS 18 saat data dihitung.

Baca juga : iPhone Air Gagal di Pasar, Penjualan iPhone 17 dan Pro Malah Melejit

Karena itu, jika dibandingkan secara adil, adopsi iOS 26 sebenarnya lebih lambat daripada iOS 18, meskipun tidak separah perkiraan tidak resmi sebelumnya.

Apple tidak menjelaskan alasan pasti perlambatan ini, namun salah satu dugaan kuat adalah sebagian pengguna memilih menunda update karena belum cocok dengan desain baru Liquid Glass.

Bagaimana dengan iPadOS 26?

Untuk iPad, adopsi iPadOS 26 memang secara angka terlihat lebih tinggi daripada iPadOS 18. Tetapi, Apple juga mencatat bahwa iPadOS 26 mendapat keuntungan dari periode ketersediaan yang lebih panjang (sekitar tiga minggu). (MacRumors/Z-1)



Editor : Basuki Eka Purnama
