Apple Rilis MacBook Neo: Laptop Murah Warna-warni Chip A18 Pro

Apple resmi meluncurkan MacBook Neo dengan harga terjangkau

APPLE kembali membuat gebrakan di pasar teknologi global dengan memperkenalkan lini laptop terbaru mereka, MacBook Neo, Kamis (5/3). Berbeda dengan lini Pro atau Air yang cenderung elegan dan minimalis, MacBook Neo hadir dengan napas baru yang lebih segar, berwarna-warni, dan yang paling penting, lebih terjangkau.

Desain Fresh dan Pilihan Warna Ikonik

Senior Vice President Hardware Engineering Apple, John Ternus, menyatakan bahwa MacBook Neo dirancang dari nol untuk menjangkau lebih banyak pengguna tanpa mengorbankan kualitas khas Apple.

Laptop ini menggunakan material aluminium dengan sudut melengkung halus (rounded corners) yang memberikan kesan modern sekaligus ergonomis.

Salah satu nilai jual utama MacBook Neo adalah varian warnanya yang ekspresif. Apple menyediakan empat pilihan warna menarik:

Blush: Nuansa kemerahan yang lembut dan hangat.

Citrus: Kuning cerah yang memberikan kesan energik.

Indigo: Biru tua yang dalam dan tetap terlihat profesional.

Silver: Pilihan warna klasik bagi pecinta estetika original Apple.

Spesifikasi: Performa Chip A18 Pro yang Tangguh

Meski diposisikan sebagai model entry-level, Apple tidak main-main soal jeroan. MacBook Neo dibekali dengan chip A18 Pro. Chip ini diklaim mampu memberikan performa 50% lebih cepat untuk tugas harian dibandingkan PC dengan prosesor Intel Core Ultra 5 generasi terbaru.

Untuk kebutuhan masa depan yang berbasis kecerdasan buatan (AI), chip ini mampu memberikan performa hingga 3x lebih cepat untuk beban kerja AI pada perangkat, dan 2x lebih cepat untuk tugas kreatif seperti pengeditan foto dibandingkan generasi sebelumnya.

Ringkasan Spesifikasi MacBook Neo 2026

Layar 13 Inci, Resolusi 2408 x 1506, 500 nits Prosesor Apple A18 Pro Chip Baterai Hingga 16 Jam penggunaan Fitur Keamanan Touch ID Keyboard Magic Keyboard & Multi-Touch Trackpad

Estimasi Harga MacBook Neo di Indonesia

Kabar baiknya, gawai ini dipastikan akan hadir di pasar Indonesia dalam waktu dekat. Meski detail harga resmi di tanah air belum diungkap secara eksplisit oleh pihak Apple Indonesia, kita bisa melihat perbandingan dari negara tetangga.

Mengacu pada situs resmi Apple Singapura, MacBook Neo dilego mulai dari 849 dolar Singapura. Jika dikonversi ke Rupiah, harganya diperkirakan akan berada di kisaran Rp11 jutaan. Harga ini tentu sangat menarik bagi pelajar, mahasiswa, maupun pekerja kreatif yang menginginkan ekosistem macOS dengan budget terbatas.

FAQ (People Also Ask)

1. Apa perbedaan MacBook Neo dengan MacBook Air?

MacBook Neo difokuskan pada harga yang lebih terjangkau dengan pilihan warna yang lebih beragam, sementara MacBook Air biasanya menawarkan profil yang lebih tipis dan spesifikasi layar yang sedikit lebih tinggi.

2. Apakah MacBook Neo cocok untuk editing video?

Dengan chip A18 Pro, MacBook Neo sangat mumpuni untuk pengeditan foto dan video ringan hingga menengah. Namun untuk kebutuhan profesional berat, lini MacBook Pro tetap menjadi pilihan utama.

3. Kapan MacBook Neo tersedia di Indonesia?

Apple telah mengonfirmasi kehadirannya, namun tanggal resmi penjualan di iBox atau Digimap biasanya akan menyusul 2-4 minggu setelah peluncuran global.