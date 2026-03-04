MacBook Air M5 Terbaru Mendapatkan Kapasitas Penyimpanan 2 Kali Lipat dan Harga Yang Lebih Tinggi

Apple meluncurkan MacBook Air M5 dengan CPU 10-core, GPU hingga 10-core, penyimpanan awal 512GB, serta dukungan Wi-Fi 7 dan baterai hingga 18 jam.(Apple Insider)

APPLE baru saja memberikan penyegaran signifikan pada lini laptop terpopulernya melalui peluncuran MacBook Air M5. Meskipun hadir dengan kenaikan harga sebesar US$100 (sekitar Rp1.690.000) untuk model dasarnya, perangkat ini menawarkan peningkatan spesifikasi yang sepadan, termasuk kapasitas penyimpanan awal yang kini menjadi dua kali lipat lebih besar serta konektivitas nirkabel yang lebih canggih.

Tersedia dalam ukuran 13,6 inci dan 15,3 inci, laptop ini tetap mempertahankan layar Liquid Retina dengan kecerahan 500 nits yang mampu mendukung hingga satu miliar warna.

Daya tarik utama dari pembaruan ini terletak pada penggunaan chip M5 yang dibekali CPU 10-inti serta GPU hingga 10-inti, lengkap dengan Neural Accelerator yang andal di setiap intinya.

John Ternus, Wakil Presiden Senior bidang Rekayasa Perangkat Keras Apple, menyatakan bahwa MacBook Air baru dengan M5 menghadirkan performa luar biasa dan kemampuan yang lebih banyak lagi, terutama dalam menangani beban kerja kreatif dan tugas-tugas berbasis kecerdasan buatan (AI) yang kini jauh lebih cepat.

Apple mengklaim performa AI pada M5 ini meningkat hingga 4 kali lipat dibandingkan generasi M4. Bahkan mencapai 9,5 kali lebih cepat jika dibandingkan dengan MacBook Air M1.

Peningkatan teknis lainnya juga terlihat pada sektor grafis dan kecepatan kerja aplikasi berat. Berkat shader core terbaru dan mesin ray-tracing generasi ketiga, pengerjaan di aplikasi Topaz Video kini 1,9 kali lebih cepat, sementara penggunaan Blender meningkat 1,5 kali lebih efisien dibandingkan model sebelumnya.

Menariknya, meski performanya meningkat drastis, MacBook Air M5 tetap mampu menawarkan daya tahan baterai sepanjang hari hingga 18 jam. Selain itu, Apple menyematkan chip jaringan N1 rancangan sendiri yang memungkinkan dukungan Wi-Fi 7 dan Bluetooth 6 untuk koneksi yang lebih stabil dan cepat.

Dari sisi penyimpanan, pengguna kini mendapatkan kapasitas awal sebesar 512GB pada model dasar meningkat dua kali lipat dari era M4 dengan opsi peningkatan hingga 4TB menggunakan SSD yang kecepatannya juga meningkat dua kali lipat.

Meskipun tetap menggunakan desain tanpa kipas (fanless) dan port Thunderbolt 4, laptop ini sudah sangat mumpuni untuk mendukung dua layar eksternal secara bersamaan.

Tersedia dalam pilihan warna Sky Blue, Starlight, Silver, dan Midnight, MacBook Air M5 dibanderol mulai dari $1.099 (sekitar Rp18.579.000) untuk model 13 inci, dan harganya dapat melonjak hingga mencapai puncaknya di bawah $3.000 (sekitar Rp50.718.000) untuk model 15 inci dengan spesifikasi maksimal. Pemesanan awal telah dibuka sejak Selasa, 3 Maret, dan unit akan mulai tersedia secara luas pada Rabu, 11 Maret mendatang. (AppleInsider/Z-2)