Setelah Cosmic Orange, Ini Bisa Jadi Warna Baru untuk iPhone 18 Pro

APPLE dilaporkan tengah menyiapkan opsi warna baru untuk lini iPhone 18 Pro yang diperkirakan meluncur pada musim gugur 2026. Setelah kesuksesan varian Cosmic Orange pada iPhone 17 Pro, kini muncul rumor Apple sedang menguji warna merah tua sebagai kandidat warna unggulan berikutnya.

Keberhasilan warna Cosmic Orange sebelumnya disebut sangat populer, terutama di pasar Tiongkok. Warna cerah tersebut bahkan kerap dibandingkan dengan warna khas yang digunakan merek mewah Prancis, Hermès.

Rumor Warna Merah Tua

Dalam buletin Power On, Mark Gurman, menyebut iPhone 18 Pro dan iPhone 18 Pro Max kemungkinan hadir dengan warna “merah tua” sebagai warna unggulan baru. Menurutnya, warna tersebut saat ini masih dalam tahap pengujian internal.

Belum diketahui apakah Apple akan menambahkan warna tersebut sebagai opsi baru atau menggantikan Cosmic Orange di jajaran Pro. Gurman juga menilai rumor tentang warna ungu atau cokelat kemungkinan hanya merupakan variasi dari konsep warna merah yang sama.

Sementara itu, untuk iPhone lipat yang dikabarkan sedang dikembangkan, Apple disebut akan mempertahankan warna yang lebih netral seperti abu-abu gelap, hitam, putih, atau perak muda.

Terakhir kali Apple merilis iPhone berwarna merah adalah melalui varian iPhone 14 dan iPhone 14 Plus edisi (PRODUCT)RED pada 2022. Program tersebut merupakan bagian dari kerja sama Apple dengan Global Fund untuk mendukung penanggulangan HIV/AIDS dan penyakit lainnya.

Namun, dalam laporan terbaru, tidak ada indikasi bahwa warna merah di iPhone 18 Pro akan terhubung dengan inisiatif (Product)Red.

Spesifikasi Diprediksi Tak Banyak Berubah

Dari sisi desain dan spesifikasi, iPhone 18 Pro diperkirakan tidak mengalami perubahan besar dibanding pendahulunya. Sejumlah rumor menyebut perangkat ini akan hadir dengan Dynamic Island yang lebih kecil, peningkatan chipset generasi terbaru, serta sistem kamera yang lebih canggih.

Apple juga disebut tengah mempertimbangkan penggunaan bingkai aluminium dan desain warna yang lebih serasi pada bagian kaca belakang untuk mendukung pengisian daya nirkabel.

Meski masih beberapa bulan menuju peluncuran resmi, siklus rumor produk Apple biasanya mulai menguat jauh sebelum acara musim gugur digelar. Jika laporan ini akurat, warna merah tua berpotensi menjadi daya tarik baru Apple di pasar global, termasuk Tiongkok yang menjadi salah satu pasar terbesarnya setelah Amerika Serikat dan Eropa. (Gizmodo/Z-2)