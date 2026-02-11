Bocoran Harga iPhone 18 Pro Series, Berikut Spesifikasinya

Berikut Bocoran Harga iPhone 18 Pro Series(Doc Apple Cycle)

MEMASUKI awal tahun 2026, bocoran mengenai generasi terbaru smartphone Apple, iPhone 18 Pro Series, mulai bermunculan. Sebagai perangkat yang paling dinanti, iPhone 18 Pro diprediksi akan membawa perubahan paling signifikan dalam lima tahun terakhir, terutama dari sisi desain layar dan teknologi fabrikasi chipset.

Bagi para penggemar teknologi, transisi Apple ke teknologi 2nm dan penghilangan Dynamic Island menjadi sorotan utama. Berikut adalah rangkuman lengkap mengenai bocoran harga, spesifikasi, dan jadwal rilis iPhone 18 Pro Series.

Desain Masa Depan: Under-Display Face ID

Rumor kuat dari rantai pasokan di Asia menunjukkan bahwa Apple telah berhasil menyempurnakan teknologi Under-Display Face ID. Ini berarti iPhone 18 Pro akan menjadi model pertama yang mengusung desain layar penuh tanpa lubang kamera atau Dynamic Island yang selama ini menjadi ciri khas.

Sensor untuk pengenalan wajah akan disembunyikan di bawah panel OLED, sementara kamera depan hanya akan terlihat saat diaktifkan. Penggunaan material Titanium Grade 5 tetap dipertahankan untuk menjaga bobot perangkat tetap ringan namun sangat kokoh.

Spesifikasi Gahar dengan Chip A20 Bionic

iPhone 18 Pro Series akan ditenagai oleh chip A20 Bionic. Berbeda dengan generasi sebelumnya, chip ini diproduksi menggunakan proses fabrikasi 2nm oleh TSMC. Teknologi ini memungkinkan Apple menanamkan lebih banyak transistor dalam ruang yang lebih kecil, menghasilkan performa yang jauh lebih cepat sekaligus konsumsi daya yang lebih hemat.

Peningkatan ini juga mendukung fitur Apple Intelligence 2.0 yang lebih canggih, memungkinkan pengolahan video AI secara real-time langsung di perangkat tanpa memerlukan koneksi internet.

Tabel Perbandingan Spesifikasi iPhone 18 Pro Fitur Detail Bocoran Layar 6.3 & 6.9 inch LTPO OLED, 120Hz Chipset Apple A20 Bionic (2nm) RAM 12GB LPDDR6 Kamera Triple 48MP dengan Variable Aperture Baterai 4,500 mAh - 4,900 mAh

Mengingat kenaikan biaya produksi komponen semikonduktor 2nm, harga iPhone 18 Pro Series diperkirakan akan mengalami sedikit kenaikan dibandingkan tahun lalu. Berikut adalah estimasi harga dalam Mata Uang Rupiah:

iPhone 18 Pro (128GB): Rp21.499.000

iPhone 18 Pro (256GB): Rp23.499.000

iPhone 18 Pro Max (256GB): Rp25.999.000

iPhone 18 Pro Max (512GB): Rp29.999.000

iPhone 18 Pro Max (1TB): Rp33.999.000

Tanggal Rilis iPhone 18 Pro

Kapan iPhone 18 Pro rilis? Apple hampir dipastikan akan menjaga tradisi peluncuran di bulan September. Acara pengumuman resmi diprediksi akan digelar pada minggu kedua September 2026, dengan ketersediaan unit di pasar global mulai akhir September atau awal Oktober 2026.

iPhone 18 Pro Series menjanjikan evolusi besar bagi pengguna setia Apple. Dengan desain layar penuh berkat Under-Display Face ID dan efisiensi luar biasa dari chip 2nm, perangkat ini layak ditunggu bagi Anda yang menginginkan teknologi smartphone paling mutakhir di tahun 2026. (Z-4)