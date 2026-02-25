Bocoran iPhone 18 Pro Max: Chip 2nm A20 Pro & Kamera Variable Aperture

Bocoran iPhone 18 Pro Max.(Dok. Erafone)

MENJELANG peluncuran resminya pada akhir tahun 2026, bocoran mengenai iPhone 18 Pro Max mulai memberikan gambaran jelas tentang arah inovasi Apple. Fokus utama tahun ini adalah efisiensi ekstrem melalui teknologi semikonduktor terbaru dan kemampuan fotografi tingkat profesional.

Performa Gahar dengan A20 Pro (2nm)

iPhone 18 Pro Max diprediksi akan menjadi pionir penggunaan chipset A20 Pro yang dibangun di atas proses fabrikasi 2nm oleh TSMC. Lompatan dari 3nm ke 2nm bukan sekadar angka; ini berarti peningkatan performa sebesar 15% dan penghematan daya hingga 30%.

Dengan RAM 12GB sebagai standar, perangkat ini didesain untuk menjalankan fitur Apple Intelligence generasi terbaru secara instan di dalam perangkat.

Baca juga : Bocoran iPhone 18 Pro Max: Spesifikasi, Kamera Variable Aperture, & Chip 2nm

Informasi Kunci: Apple juga dikabarkan akan menyematkan Modem C2 hasil pengembangan internal mereka sendiri, yang diklaim mampu menangkap sinyal lebih stabil di area terpencil sekaligus lebih hemat baterai dibandingkan modem pihak ketiga.

Revolusi Kamera: Variable Aperture

Sektor kamera mengalami perubahan mekanis yang paling ditunggu. Apple dikabarkan mengadopsi sistem Variable Aperture pada lensa utama 48MP atau 200MP. Teknologi ini memungkinkan lensa untuk membuka dan menutup secara fisik guna mengatur masuknya cahaya, mirip dengan cara kerja lensa pada kamera profesional.

Kamera Selfie 24MP: Upgrade dari 18MP untuk kualitas video call dan konten media sosial yang lebih tajam.

Under-Display Face ID: Sebagian sensor Face ID akan disembunyikan di bawah layar, membuat Dynamic Island terlihat jauh lebih ramping.

Estimasi Spesifikasi iPhone 18 Pro Max

Komponen Bocoran Spesifikasi Layar 6.9 inci LTPO OLED, 120Hz ProMotion Prosesor Apple A20 Pro (2nm) Memori (RAM) 12GB LPDDR6 Baterai 5.200 mAh (Mendukung Fast Charging 40W) Warna Ikonik Deep Red (Burgundy), Dark Purple, Titanium Silver

Harga dan Ketersediaan

iPhone 18 Pro Max diperkirakan akan diperkenalkan pada September 2026. Terkait harga, meski biaya produksi chip 2nm meningkat, analis memprediksi Apple akan tetap mematok harga mulai dari Mata Uang Rupiah yang setara dengan $1.199 untuk model dasar guna menjaga daya saing di pasar premium.

Baca juga : Bocoran iPhone 18 Pro Max: Spesifikasi, Perkiraan Harga di Indonesia, dan Fitur Kamera DSLR

FAQ (People Also Ask)

Kapan iPhone 18 Pro Max rilis?

Diprediksi rilis pada September 2026 bersamaan dengan iPhone 18 Pro dan iPhone Fold.

Apakah iPhone 18 Pro Max punya kamera 200MP?

Beberapa bocoran menyebutkan Apple sedang menguji sensor 200MP, namun fitur variable aperture dipastikan menjadi fokus utama peningkatan kamera tahun ini.

Apa warna baru iPhone 18 Pro Max?

Warna unggulan tahun 2026 dikabarkan adalah Deep Red (merah tua) yang memiliki nuansa burgundy mewah. (Z-10)