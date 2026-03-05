Headline
Bantargebang cuma Puncak Gunung Es

Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.

Spesifikasi dan Harga MacBook Neo 2026: Laptop Termurah Apple dengan Chip iPhone

Media Indonesia
05/3/2026 13:39
Spesifikasi dan Harga MacBook Neo 2026: Laptop Termurah Apple dengan Chip iPhone
Macbook Neo Apple(Dok. Apple)

APPLE resmi memperkenalkan lini laptop terbarunya, MacBook Neo, pada Maret 2026. Produk ini dirancang sebagai laptop paling terjangkau dalam sejarah modern Apple, yang ditujukan untuk menantang dominasi Chromebook dan laptop Windows di segmen pelajar.

Performa Chip iPhone dalam Balutan Laptop

Kejutan terbesar dari MacBook Neo adalah penggunaan chipset A18 Pro. Ini adalah pertama kalinya Apple menyematkan chip seri-A yang biasanya ada di iPhone ke dalam perangkat Mac. Dengan 6-core CPU dan 5-core GPU, laptop ini diklaim tetap gesit untuk menjalankan macOS, bahkan 3x lebih cepat dalam menangani beban kerja berbasis AI dibandingkan kompetitor di kelas harganya.

Tabel Spesifikasi MacBook Neo 2026

Komponen Detail Spesifikasi
Chipset Apple A18 Pro (iPhone-grade)
Layar 13 inci Liquid Retina (2408 x 1506)
Memori (RAM) 8GB Unified Memory
Penyimpanan 256GB / 512GB SSD
Baterai Hingga 16 Jam penggunaan
Warna Silver, Blush, Citrus, Indigo

Desain Colorful dan Ringan

MacBook Neo hadir dengan desain aluminium yang segar dan sudut membulat. Dengan berat hanya 1,23 kg, laptop ini sangat portabel untuk dibawa ke sekolah atau kampus. Apple juga memberikan pilihan warna yang berani seperti Citrus (kuning) dan Blush (pink), yang juga diaplikasikan pada warna Magic Keyboard-nya.

Baca juga : 7 Spesifikasi Unggulan MacBook Neo: Laptop Murah Apple yang Siap Guncang Pasar 2026

Trade-off: Apa yang Perlu Anda Tahu?

Untuk menekan harga hingga ke angka USD 599 (sekitar Rp10,1 juta), Apple melakukan beberapa pemangkasan fitur:

  • Keyboard: Tidak memiliki lampu latar (non-backlit), menyulitkan pengetikan di tempat gelap.
  • Konektivitas: Tidak ada port MagSafe dan Thunderbolt. Pengisian daya dilakukan via USB-C.
  • Keamanan: Varian termurah (256GB) tidak dilengkapi dengan sensor sidik jari Touch ID.

Harga MacBook Neo di Indonesia

Berdasarkan peluncuran global, berikut adalah estimasi harga MacBook Neo di Indonesia (Mata Uang Rupiah):

  • MacBook Neo (8/256GB): Rp10.100.000
  • MacBook Neo (8/512GB + Touch ID): Rp11.800.000

(H-4)



Editor : Indriyani Astuti
