Spesifikasi dan Harga MacBook Neo 2026: Laptop Termurah Apple dengan Chip iPhone

Macbook Neo Apple(Dok. Apple)

APPLE resmi memperkenalkan lini laptop terbarunya, MacBook Neo, pada Maret 2026. Produk ini dirancang sebagai laptop paling terjangkau dalam sejarah modern Apple, yang ditujukan untuk menantang dominasi Chromebook dan laptop Windows di segmen pelajar.

Performa Chip iPhone dalam Balutan Laptop

Kejutan terbesar dari MacBook Neo adalah penggunaan chipset A18 Pro. Ini adalah pertama kalinya Apple menyematkan chip seri-A yang biasanya ada di iPhone ke dalam perangkat Mac. Dengan 6-core CPU dan 5-core GPU, laptop ini diklaim tetap gesit untuk menjalankan macOS, bahkan 3x lebih cepat dalam menangani beban kerja berbasis AI dibandingkan kompetitor di kelas harganya.

Tabel Spesifikasi MacBook Neo 2026 Komponen Detail Spesifikasi Chipset Apple A18 Pro (iPhone-grade) Layar 13 inci Liquid Retina (2408 x 1506) Memori (RAM) 8GB Unified Memory Penyimpanan 256GB / 512GB SSD Baterai Hingga 16 Jam penggunaan Warna Silver, Blush, Citrus, Indigo

Desain Colorful dan Ringan

MacBook Neo hadir dengan desain aluminium yang segar dan sudut membulat. Dengan berat hanya 1,23 kg, laptop ini sangat portabel untuk dibawa ke sekolah atau kampus. Apple juga memberikan pilihan warna yang berani seperti Citrus (kuning) dan Blush (pink), yang juga diaplikasikan pada warna Magic Keyboard-nya.

Trade-off: Apa yang Perlu Anda Tahu?

Untuk menekan harga hingga ke angka USD 599 (sekitar Rp10,1 juta), Apple melakukan beberapa pemangkasan fitur:

Keyboard: Tidak memiliki lampu latar (non-backlit), menyulitkan pengetikan di tempat gelap.

Tidak memiliki lampu latar (non-backlit), menyulitkan pengetikan di tempat gelap. Konektivitas: Tidak ada port MagSafe dan Thunderbolt. Pengisian daya dilakukan via USB-C.

Tidak ada port MagSafe dan Thunderbolt. Pengisian daya dilakukan via USB-C. Keamanan: Varian termurah (256GB) tidak dilengkapi dengan sensor sidik jari Touch ID.

Harga MacBook Neo di Indonesia

Berdasarkan peluncuran global, berikut adalah estimasi harga MacBook Neo di Indonesia (Mata Uang Rupiah):

MacBook Neo (8/256GB): Rp10.100.000

Rp10.100.000 MacBook Neo (8/512GB + Touch ID): Rp11.800.000

