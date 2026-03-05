Spesifikasi dan Harga MacBook Neo 2026: Laptop Termurah Apple dengan Chip iPhone

Headline
APPLE resmi memperkenalkan lini laptop terbarunya, MacBook Neo, pada Maret 2026. Produk ini dirancang sebagai laptop paling terjangkau dalam sejarah modern Apple, yang ditujukan untuk menantang dominasi Chromebook dan laptop Windows di segmen pelajar.
Kejutan terbesar dari MacBook Neo adalah penggunaan chipset A18 Pro. Ini adalah pertama kalinya Apple menyematkan chip seri-A yang biasanya ada di iPhone ke dalam perangkat Mac. Dengan 6-core CPU dan 5-core GPU, laptop ini diklaim tetap gesit untuk menjalankan macOS, bahkan 3x lebih cepat dalam menangani beban kerja berbasis AI dibandingkan kompetitor di kelas harganya.
|Komponen
|Detail Spesifikasi
|Chipset
|Apple A18 Pro (iPhone-grade)
|Layar
|13 inci Liquid Retina (2408 x 1506)
|Memori (RAM)
|8GB Unified Memory
|Penyimpanan
|256GB / 512GB SSD
|Baterai
|Hingga 16 Jam penggunaan
|Warna
|Silver, Blush, Citrus, Indigo
MacBook Neo hadir dengan desain aluminium yang segar dan sudut membulat. Dengan berat hanya 1,23 kg, laptop ini sangat portabel untuk dibawa ke sekolah atau kampus. Apple juga memberikan pilihan warna yang berani seperti Citrus (kuning) dan Blush (pink), yang juga diaplikasikan pada warna Magic Keyboard-nya.
Untuk menekan harga hingga ke angka USD 599 (sekitar Rp10,1 juta), Apple melakukan beberapa pemangkasan fitur:
Berdasarkan peluncuran global, berikut adalah estimasi harga MacBook Neo di Indonesia (Mata Uang Rupiah):
Apple resmi meluncurkan MacBook Neo dengan harga terjangkau mulai Rp11 jutaan. Intip spesifikasi chip A18 Pro, layar 13 inci, dan varian warna cerianya di sini.
Diluncurkan pada awal Maret 2026, MacBook Neo menjadi primadona baru bagi pelajar dan pekerja kreatif pemula.
APPLE meluncurkan MacBook Neo, model baru Mac termurah yang pernah diluncurkan oleh perusahaan, diliris Rabu (4/3).
