7 Spesifikasi Unggulan MacBook Neo: Laptop Murah Apple yang Siap Guncang Pasar 2026

Apple akhirnya resmi memperkenalkan MacBook Neo, laptop yang didaulat sebagai model paling terjangkau dalam sejarah lini Mac modern. Kehadiran perangkat ini pada Maret 2026 menandai pergeseran strategi Apple untuk bersaing langsung di segmen laptop menengah yang selama ini dikuasai oleh Windows dan Chromebook.
Keputusan Apple menggunakan chip A18 Pro ketimbang seri M pada MacBook Neo adalah strategi cerdas untuk menekan biaya produksi tanpa mengorbankan pengalaman pengguna dasar.
Chip ini sudah terbukti mampu menangani tugas berat di smartphone, dan dengan manajemen termal bodi laptop yang lebih luas, performanya justru lebih stabil untuk multitasking ringan dan edukasi.
|Fitur
|MacBook Neo
|MacBook Air M5
|Prosesor
|A18 Pro (6-core)
|M5 (10-core)
|Memori (RAM)
|8GB Unified Memory
|Mulai 16GB
|Keyboard
|Non-Backlit
|Backlit (Menyala)
|Harga Estimasi
|Rp10,1 Jutaan
|Rp17,5 Jutaan
Kesimpulan: MacBook Neo adalah pilihan ideal bagi pelajar, mahasiswa, atau pengguna yang hanya membutuhkan laptop untuk tugas administratif dan hiburan ringan dengan anggaran di bawah Rp12 juta.
Bisa, namun terbatas pada resolusi 1080p atau 4K ringan di aplikasi seperti iMovie atau CapCut. Untuk kebutuhan profesional, seri Pro tetap menjadi pilihan utama.
Tidak. RAM 8GB pada MacBook Neo sudah menyatu dengan chip A18 Pro (unified memory) dan tidak dapat ditingkatkan setelah pembelian.
Pre-order global dimulai pada 11 Maret 2026. Produk ini diperkirakan masuk ke distributor resmi Indonesia pada akhir Maret atau awal April 2026.
