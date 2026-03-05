7 Spesifikasi Unggulan MacBook Neo: Laptop Murah Apple yang Siap Guncang Pasar 2026

Spesifikasi Unggulan MacBook Neo.(Apple)

Apple akhirnya resmi memperkenalkan MacBook Neo, laptop yang didaulat sebagai model paling terjangkau dalam sejarah lini Mac modern. Kehadiran perangkat ini pada Maret 2026 menandai pergeseran strategi Apple untuk bersaing langsung di segmen laptop menengah yang selama ini dikuasai oleh Windows dan Chromebook.

Daftar Spesifikasi MacBook Neo

Chipset A18 Pro: Menggunakan prosesor yang sama dengan iPhone 16 Pro, memberikan keseimbangan antara efisiensi daya dan performa harian yang stabil. Layar Liquid Retina 13 Inci: Resolusi tinggi 2408x1506 dengan kecerahan 500 nits, memberikan visual yang tajam khas Apple. Desain Fanless & Ringan: Bodi aluminium daur ulang seberat 1,2 kg tanpa kipas, sangat portabel dan hening saat bekerja. Baterai 16 Jam: Optimalisasi chip seri A memungkinkan penggunaan sepanjang hari hanya dengan satu kali pengisian daya. Varian Warna Pastel: Tersedia dalam pilihan Silver, Blush, Citrus, dan Indigo yang segar dan modern. macOS Tahoe & AI: Mendukung fitur Apple Intelligence terbaru untuk produktivitas berbasis kecerdasan buatan. Harga Kompetitif: Dibanderol mulai dari sekitar Rp10,1 juta dalam Mata Uang Rupiah, menjadikannya gerbang termurah masuk ke ekosistem Mac.

Mengapa Menggunakan Chip iPhone?

Keputusan Apple menggunakan chip A18 Pro ketimbang seri M pada MacBook Neo adalah strategi cerdas untuk menekan biaya produksi tanpa mengorbankan pengalaman pengguna dasar.

Chip ini sudah terbukti mampu menangani tugas berat di smartphone, dan dengan manajemen termal bodi laptop yang lebih luas, performanya justru lebih stabil untuk multitasking ringan dan edukasi.

Baca juga : Apple Rilis MacBook Neo: Laptop Murah Warna-warni Chip A18 Pro

Perbandingan Spesifikasi: MacBook Neo vs MacBook Air M5

Fitur MacBook Neo MacBook Air M5 Prosesor A18 Pro (6-core) M5 (10-core) Memori (RAM) 8GB Unified Memory Mulai 16GB Keyboard Non-Backlit Backlit (Menyala) Harga Estimasi Rp10,1 Jutaan Rp17,5 Jutaan

Kelebihan dan Kekurangan

Kelebihan: Harga sangat murah, baterai awet, desain modern, dukungan AI penuh.

Kekurangan: Keyboard tidak menyala, port USB-C terbatas (satu port lambat), tidak ada MagSafe.

Kesimpulan: MacBook Neo adalah pilihan ideal bagi pelajar, mahasiswa, atau pengguna yang hanya membutuhkan laptop untuk tugas administratif dan hiburan ringan dengan anggaran di bawah Rp12 juta.

FAQ: People Also Ask

Apakah MacBook Neo bisa untuk editing video?

Bisa, namun terbatas pada resolusi 1080p atau 4K ringan di aplikasi seperti iMovie atau CapCut. Untuk kebutuhan profesional, seri Pro tetap menjadi pilihan utama.

Apakah RAM MacBook Neo bisa ditambah?

Tidak. RAM 8GB pada MacBook Neo sudah menyatu dengan chip A18 Pro (unified memory) dan tidak dapat ditingkatkan setelah pembelian.

Kapan MacBook Neo tersedia di Indonesia?

Pre-order global dimulai pada 11 Maret 2026. Produk ini diperkirakan masuk ke distributor resmi Indonesia pada akhir Maret atau awal April 2026.