Apple Rilis MacBook Neo , Mac yang Termurah dengan Chip Iphone

Macbook Neo Apple(Dok.Apple)

APPLE meluncurkan MacBook Neo, model baru Mac termurah yang pernah diluncurkan oleh perusahaan, diliris Rabu (4/3).

MacBook Neo merupakan laptop Apple pertama yang menggunakan chip yang biasanya digunakan di iPhone dan dibanderol mulai dari $599. Hal ini menandakan upaya baru untuk menarik pelanggan Windows dan Chromebook serta mempercepat pertumbuhan di tengah kelangkaan komponen yang mengguncang pasar secara luas.

Dilansir dari CNN Business,Wakil Presiden Senior Apple bidang Teknik Hardware John Ternus menggambarkan MacBook Neo sebagai “sepenuhnya baru” dan dibangun “dari nol” selama acara di New York, Amerika Serikat, Rabu (4/3).

iPhone merupakan produk terlaris Apple, diikuti oleh bisnis layanannya dan kemudian divisi perangkat wearable-nya. Namun, komputer Mac-nya sangat penting untuk memastikan pengguna iPhone dan Apple Watch tetap terintegrasi dalam ekosistem produk dan layanan Apple. Apple sedang menyimpang dari strategi biasanya dengan menargetkan konsumen yang sensitif terhadap harga, segmen yang selama ini sebagian besar dikuasai oleh produsen PC dan Chromebook. Muncul lah Macbook Neo.

Memperluas jangkauan ke audiens baru bisa menjadi kunci penting saat industri menghadapi kelangkaan memori yang berkelanjutan, yang menurut beberapa analis akan menghancurkan pasar laptop terjangkau.

Dibandingkan dengan MacBook lain dari Apple, Macbook Neo memiliki layar yang lebih kecil, kapasitas memori yang lebih sedikit, dan tersedia dalam pilihan warna yang lebih cerah, termasuk warna kuning “citrus” yang baru.

Namun, faktor utama yang membedakannya Macbook Neo dari MacBook lain milik Apple, selain harganya yang lebih murah, ialah penggunaan prosesor Apple A18 Pro, chip yang serupa dengan yang digunakan pada iPhone 16 Pro. Ini kali pertama Apple menggunakan chip mobile-nya untuk menggerakkan laptop.

Kemampuan Apple untuk menjalankan perangkat lunak Macbook Neo dengan chip ponsel menunjukkan keunggulan memiliki kendali penuh atas hardware dan software miliknya, kata Jitesh Ubrani, manajer riset untuk International Data Corporation. Produsen PC, di sisi lain, biasanya merancang dan memproduksi laptop tetapi menggunakan perangkat lunak Windows Microsoft atau Chrome OS Google (Microsoft merupakan pemain kecil di bisnis hardware PC dengan laptop Surface-nya).

“Mereka menggunakan chip yang biasanya digunakan untuk sistem operasi ringan dan menjalankan sistem operasi yang lebih berat. Menurut saya, hal itu menunjukkan kemampuan Apple dalam mengoptimalkan," ujarnya. (H-4)