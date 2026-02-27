7 Rekomendasi Tablet Infinix yang Cocok untuk Gaming

Berikut Rekomendasi Tablet Infinix untuk Gaming(freepik)

TABLET gaming adalah jenis tablet yang didesain atau cocok digunakan untuk main game, terutama game yang butuh performa tinggi seperti PUBG Mobile, Genshin Impact, Call of Duty Mobile, dan lainnya.

Berbeda dengan tablet biasa yang fokus pada tugas ringan seperti web browsing atau nonton video, tablet gaming biasanya memiliki spesifikasi yang lebih kuat, seperti Prosesor cepat, RAM besar, dan penyimpanan besar.

Berikut 7 Rekomendasi Tablet Infinix untuk Gaming

1. Infinix XPAD GT 8/256GB

Tablet gaming flagship dari Infinix dengan Snapdragon 888 yang kuat untuk game-game berat. Layar besar 13 inci 2.8K dan refresh rate tinggi untuk pengalaman main yang halus. Baterai besar 10.000mAh cocok buat sesi gaming panjang.

2. Infinix XPAD GT 13.0 inch

Versi lain dari seri GT dengan konfigurasi RAM dan ROM besar, cocok buat gaming serta produktivitas. Layarnya luas dan tajam, nyaman dipakai main game atau nonton.

3. Tab Infinix Xpad 20 Pro 8/256 GB

Tablet RAM besar dan penyimpanan luas yang pas buat game dan aplikasi lain. Cocok bagi pengguna yang butuh kombinasi gaming dan multitasking.

4. INFINIX XPAD 20 PRO 8/256 GB

Versi resmi Indonesia dari XPAD 20 Pro, ideal buat gaming ringan sampai menengah. Layar besar 12 inci dengan refresh rate yang nyaman untuk game dan video.

5. TAB INFINIX XPAD 20 8/256GB

Pilihan entry gaming dengan performa cukup baik untuk game ringan sampai menengah sehari-hari.

6. Infinix XPAD 20 8/256GB

Versi RAM dan ROM besar dari seri XPAD 20 yang punya dukungan layar 90Hz. Cocok buat gamer casual yang ingin timing frame lebih lancar.

7. Infinix Tablet Xpad Edge 8/256GB

Tablet Infinix lain yang cukup serbaguna untuk hiburan dan gaming ringan. Meski chipset bukan yang paling tinggi, cocok buat gamer casual.

Tablet gaming adalah tablet yang performanya tinggi dan siap untuk menjalankan game-game berat dengan lancar di layar besar. (Z-4)

