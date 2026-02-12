TECNO Resmi Luncurkan MEGAPAD SE di Indonesia: Tablet AI Ringan untuk Pelajar dan Produktivitas

TECNO MEGAPAD SE(MI/HO)

TECNO, brand teknologi inovatif berbasis kecerdasan buatan (AI), resmi memperkenalkan perangkat terbaru mereka di pasar Indonesia, TECNO MEGAPAD SE.

Tablet ini dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan pelajar serta pekerja dengan mobilitas tinggi, menawarkan keseimbangan antara desain modern, performa andal, dan fitur AI yang cerdas.

Desain Ramping dengan Visual Imersif

TECNO MEGAPAD SE tampil dengan bodi logam ultra-tipis setebal 7mm yang ringan dan nyaman digenggam sepanjang hari.

Tablet ini mengusung layar luas 11 inci beresolusi FHD+ () dengan refresh rate 90Hz. Layar tersebut juga memiliki tingkat kecerahan hingga 440 nits yang tetap tajam untuk penggunaan multitasking.

Keamanan mata pengguna juga menjadi prioritas, saat layar ini telah mengantongi sertifikasi TÜV Rheinland Low Blue Light untuk mengurangi kelelahan mata selama penggunaan jangka panjang.

Tersedia dalam dua pilihan warna elegan, yaitu Ice Blue dan Moondust Grey, perangkat ini mencerminkan estetika minimalis yang sesuai dengan gaya anak muda.

Integrasi AI untuk Efisiensi Kerja

Keunggulan utama tablet ini terletak pada integrasi berbagai fitur AI praktis. Melalui AI Quick Button, pengguna dapat mengaktifkan asisten suara Ella dengan satu sentuhan untuk menangani tanya jawab berbasis foto hingga ekstraksi teks.

Fitur kreativitas lainnya mencakup:

AI Drawing Board: Mengubah sketsa sederhana menjadi gambar digital secara otomatis.

AI Writing Tools: Membantu penyempurnaan teks, proofreading, hingga pengeditan dokumen profesional.

AI Translation: Mendukung terjemahan teks dan percakapan secara real-time.

Anthoni Roderick, Public Relations Manager TECNO Indonesia, menjelaskan bahwa perangkat ini adalah jawaban bagi kebutuhan mobilitas saat ini.

"Integrasi antara desain praktis, fitur AI, dan konektivitas seluler melalui SIM card menjadikan TECNO MEGAPAD SE sebagai perangkat yang mampu menunjang produktivitas secara lebih mudah dan efisien. Tablet ini dirancang untuk menjawab kebutuhan pengguna akan perangkat yang praktis dan selalu terhubung," ujar Anthoni.

Performa dan Daya Tahan

Untuk urusan dapur pacu, MEGAPAD SE ditenagai prosesor Qualcomm Snapdragon 685 yang dipadukan dengan RAM 8GB (4GB fisik + 4GB Extended) serta penyimpanan internal 128GB.

Pengalaman hiburan juga ditingkatkan dengan konfigurasi quad-speaker yang didukung teknologi Dolby Atmos.

Daya tahan perangkat ini ditopang oleh baterai besar berkapasitas 8.000 mAh yang diklaim mampu memutar video hingga 15 jam. Pengisian dayanya didukung oleh teknologi fast charging 18W.

Harga dan Penawaran Khusus

TECNO MEGAPAD SE sudah dapat dibeli mulai 9 Februari 2026 di berbagai platform e-commerce resmi TECNO Indonesia dengan harga mulai dari Rp2.399.000.

Setiap pembelian sudah termasuk paket bonus berupa free standing case dan kartu perdana Smartfren dengan bonus kuota hingga 792GB. (Z-1)