Kolaborasi TECNO dan Tonino Lamborghini Hadir di MWC 2026

TECNO menggandeng Tonino Lamborghini di MWC 2026 untuk meluncurkan smartphone, PC gaming, dan perangkat AIoT dengan desain premium dan performa tinggi.(GadgetMatch)

RAKSASA teknologi asal Tiongkok, TECNO, secara resmi mengumumkan kolaborasi dengan merek gaya hidup mewah asal Italia, Tonino Lamborghini, di Mobile World Congress (MWC) 2026 di Barcelona, Spanyol.

"Kemitraan ini merupakan ekspresi gaya hidup yang dibentuk oleh desain, teknologi, dan sikap, di mana estetika Italia bertemu dengan inovasi teknologi canggih untuk menemani momen sehari-hari dengan tujuan, keberanian, dan kepribadian," dalam pernyataan Techno

Seluruh koleksi produk dalam kolaborasi ini tampil memukau dengan palet warna eksklusif yang terdiri dari merah, platinum, dan hitam. Pilihan warna ini mencerminkan identitas inti Tonino Lamborghini yang melambangkan "Bakat Murni Italia" serta warisan legendaris banteng Miura. Kolaborasi ini akan mencakup smartphone, perangkat game, laptop, earphone, dan tablet.

Salah satu produk unggulan yang mencuri perhatian adalah Tonino Lamborghini Tecno Taurus (Mega Mini G1 Pro). Ini merupakan PC gaming mini generasi kedua dari Tecno yang hadir dengan bodi yang seluruhnya dari logam dengan pencahayaan RGB.

Selain desain, perangkat ini menggunakan prosesor Intel Core i9-13900HK dan GPU Nvidia GeForce RTX 5060 8GB GDDR7. Untuk menjaga performa tetap stabil, PC gaming ini juga dilengkapi dengan pelat pendingin air tembaga murni seluas 10.000 mm² serta pengaturan tiga kipas untuk menjaga suhu tetap dingin, lengkap dengan layar real-time pada bodinya untuk memantau kinerja CPU dan GPU.

Tonino Lamborghini Tecno Taurus (Mega Mini G1 Pro) mendapatkan daya melalui adaptor daya GaN eksternal 330W. Untuk konektivitas, ia memiliki 15 port, Wi-Fi 6E, dan Bluetooth 5.4.

Di lini seluler, Tecno juga memperkenalkan POVA Metal Tonino Lamborghini Limited Edition. Ponsel ini diklaim sebagai ponsel 5G pertama di dunia yang menggunakan konstruksi full-metal unibody dengan bezel super tipis hanya 0,99 mm.

Tersedia tiga pilihan warna, dengan logo merek dan jenis huruf khas yang terlihat di panel belakang.

Selain ditenagai oleh chipset Snapdragon, daya tarik utama ponsel ini terletak pada panel belakangnya yang memiliki Rear Dot Matrix. Matriks LED independen 241 piksel ini tidak hanya menampilkan elemen desain ikonik Tonino Lamborghini, tetapi juga dapat dipersonalisasi untuk menampilkan notifikasi, peringatan panggilan, dan visual dinamis lainnya.

Ekspansi kolaborasi ini tidak hanya berhenti pada PC dan ponsel, tetapi juga merambah ke ekosistem AIoT yang lebih luas. Mereka juga memamerkan laptop Megabook, tablet, hingga earphone nirkabel yang meskipun fitur ataupun detail spesifikasi lengkap untuk beberapa perangkat ini belum diungkap sepenuhnya. (GSM Arena/GadgetMatch/Z-2)