MacBook Neo: Spesifikasi, Harga, dan RAM 8GB

APPLE baru saja membuat kejutan besar dengan meluncurkan MacBook Neo, laptop Mac paling terjangkau yang pernah ada dengan harga mulai dari US$599 atau sekitar Rp9,5 jutaan. Namun, di balik label harga yang sangat agresif ini, terdapat beberapa kompromi teknis yang wajib diketahui calon pembeli.
Salah satu poin krusial pada MacBook Neo adalah kebijakan memori. Meskipun Apple mulai beralih ke standar 16GB pada lini MacBook Air dan Pro terbaru, MacBook Neo kembali menggunakan basis 8GB RAM.
Yang perlu diperhatikan, tidak ada opsi untuk menambah RAM pada saat pembelian. Pengguna yang membutuhkan performa multitasking berat disarankan untuk tetap memilih lini MacBook Air.
MacBook Neo hadir dengan dua pilihan konfigurasi utama yang membedakan kapasitas penyimpanan dan fitur keamanan:
|Konfigurasi
|Penyimpanan
|Fitur Tambahan
|Varian Dasar (US$599)
|256GB SSD
|Tanpa Touch ID
|Varian Upgrade (US$699)
|512GB SSD
|Termasuk Touch ID
Sektor konektivitas MacBook Neo memiliki catatan unik. Terdapat dua port USB-C, namun keduanya memiliki spesifikasi kecepatan yang berbeda dan tidak diberi label khusus pada bodi mesin:
Mirip dengan model MacBook Air M1 terdahulu, MacBook Neo tidak memiliki port pengisian daya MagSafe. Pengisian daya dilakukan melalui salah satu port USB-C yang tersedia.
Selain itu, perangkat ini hanya mendukung koneksi ke satu layar eksternal saja, sebuah batasan yang mungkin terasa bagi pengguna profesional namun tidak terlalu berpengaruh bagi pelajar.
Dengan harga yang mencapai US$499 (sekitar Rp7,9 jutaan), MacBook Neo adalah pilihan menarik bagi mereka yang ingin masuk ke ekosistem Apple dengan anggaran terbatas.
Namun, bagi pengguna yang memikirkan investasi jangka panjang (future-proofing), keterbatasan RAM 8GB yang tidak bisa di-upgrade adalah faktor yang wajib dipertimbangkan secara matang.
Tidak, RAM pada MacBook Neo bersifat terintegrasi dan tidak memiliki opsi upgrade baik saat pembelian maupun setelahnya.
Apple memposisikan MacBook Neo sebagai perangkat budget, detail layar cenderung menggunakan panel standar untuk menekan harga produksi.
Untuk editing video ringan (Full HD) masih memungkinkan, namun untuk 4K atau proyek kompleks, RAM 8GB akan menjadi hambatan besar. (Z-10)
