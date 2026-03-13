6 Rekomendasi Tablet Samsung Harga Rp4 Jutaan

Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
TABLET computer adalah perangkat komputer portabel berbentuk tipis dan datar yang menggunakan layar sentuh sebagai alat utama untuk mengoperasikannya. Tablet biasanya berukuran lebih besar dari smartphone tetapi lebih kecil dan ringan dibanding laptop.
Tablet dapat digunakan dengan sentuhan jari atau stylus tanpa harus menggunakan keyboard dan mouse seperti pada komputer biasa. Perangkat ini juga memiliki baterai, prosesor, memori, dan sistem operasi seperti Android, iOS, atau Windows.
Tablet adalah komputer portabel dengan layar sentuh yang praktis digunakan untuk berbagai aktivitas digital sehari-hari. (Z-4)
Sumber: telkomsel, pricebook
Berbeda dengan tablet biasa yang fokus pada tugas ringan seperti web browsing atau nonton video, tablet gaming biasanya memiliki spesifikasi yang lebih kuat
Galaxy Tab A11 ditenagai prosesor Helio G99 yang memastikan perangkat berjalan responsif untuk berbagai kegiatan, mulai dari mengikuti kelas daring, mengerjakan tugas sekolah, dan hiburan.
Tablet untuk nonton film adalah alat yang dirancang supaya kamu bisa menikmati video lebih nyaman daripada pakai ponsel tapi tetap portabel seperti smartphone.
Jika dibandingkan secara adil, adopsi iOS 26 sebenarnya lebih lambat daripada iOS 18, meskipun tidak separah perkiraan tidak resmi sebelumnya.
TECNO MEGAPAD SE sudah dapat dibeli mulai 9 Februari 2026 di berbagai platform e-commerce resmi TECNO Indonesia dengan harga mulai dari Rp2.399.000.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved