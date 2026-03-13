Berikut Rekomendasi Tablet Samsung Harga Rp4 Jutaan(freepik)

TABLET computer adalah perangkat komputer portabel berbentuk tipis dan datar yang menggunakan layar sentuh sebagai alat utama untuk mengoperasikannya. Tablet biasanya berukuran lebih besar dari smartphone tetapi lebih kecil dan ringan dibanding laptop.

Tablet dapat digunakan dengan sentuhan jari atau stylus tanpa harus menggunakan keyboard dan mouse seperti pada komputer biasa. Perangkat ini juga memiliki baterai, prosesor, memori, dan sistem operasi seperti Android, iOS, atau Windows.

Berikut 6 Rekomendasi Tablet Samsung Harga Rp4 Jutaan

1. Samsung Galaxy Tab A9+

Layar sekitar 11 inci.

RAM hingga 8GB.

Cocok untuk multitasking dan menonton video.

Dukungan jaringan WiFi atau 5G.

2. Samsung Galaxy Tab S6 Lite

Layar 10,4 inci.

Chipset Snapdragon.

RAM 4GB.

Baterai sekitar 7040 mAh.

3. Samsung Galaxy Tab A8

Layar 10,5 inci.

Speaker stereo Dolby Atmos.

Cocok untuk streaming dan belajar online.

4. Samsung Galaxy Tab A7 Lite

Layar 8,7 inci.

RAM 3GB.

Baterai 5100 mAh.

5. Samsung Galaxy Tab A11

Chipset Helio G99.

Performa cukup kuat untuk multitasking.

Cocok untuk kerja ringan dan sekolah online.

6. Samsung Galaxy Tab A9

Layar sekitar 9 inci.

Desain ringkas.

Cocok untuk penggunaan sehari-hari seperti membaca dan menonton.

Tablet adalah komputer portabel dengan layar sentuh yang praktis digunakan untuk berbagai aktivitas digital sehari-hari. (Z-4)

Sumber: telkomsel, pricebook