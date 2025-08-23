Ponsel Lipat Tiga Samsung Segera Rilis, Ada Fitur Split Trio

Headline
MISTERI waktu rilis ponsel lipat tiga miliki Samsung mulai terkuak. Setelah beberap bulan lalu tidak dirilis berbarengan dengan peluncuran Galaxy Z Series, kini Galaxy Z Trifold dikabarkan segera meluncur.
Dikutip dari Gizmochina, Samsung kemungkinan bakal meluncurkan ponsel lipat tiga mereka antara akhir tahun 2025 atau awal tahun 2026. Disebutkan pula, bahwa Samsung Galaxy Z Trifold akan berfokus pada multitasking dan produktivitas.
Galaxy Z Trifold vs Galaxy Z Fold7
Menurut bocoran desain UI yang beredar, Galaxy Z TriFold akan menampilkan alat multitasking baru yang disebut Split Trio. Tidak seperti Galaxy Z Fold7, yang memaksa dua aplikasi berbagi seperempat layar, Split Trio memungkinkan pengguna menjalankan tiga jendela aplikasi berukuran penuh secara berdampingan, menjadikanya pengguna seolah menggunakan tiga ponsel dalam satu perangkat.
Ponsel lipat tiga ini juga dikabarkan akan memiliki kemampuan untuk memindahkan tampilan pada layar utama ke layar yang lebih besar secara otomatis. Mengartikan widget dan aplikasi dapat dipindahkan dengan lancar, meskipun pengguna juga dapat memilih tata letak independen, mirip dengan perangkat lipat Samsung saat ini.
Sejauh ini, smartphone itu diperkirakan akan hadir dengan Android 16 dan prosesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Bocoran juga menunjukkan pengaturan tiga kamera yang mirip dengan Galaxy Z Fold7, bodi ramping dengan baterai lebih besar, dan mendapatkan pembaruan OS dan keamanan Samsung selama tujuh tahun.
Samsung kemungkinan akan memamerkan Galaxy Z TriFold di acara Unpacked akhir tahun 2025, atau mungkin awal tahun 2026. Jika bocoran ini benar, perangkat ini bisa menandai langkah maju yang besar bagi perangkat lipat, menawarkan perpaduan portabilitas dan multitasking. (M-1)
