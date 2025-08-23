Samsung Luncurkan Galaxy A07, Ponsel Murah Berspesifikasi Andal

Ilustrasi(Dok Samsung)

SAMSUNG resmi menghadirkan ponsel entry-level bertenaga untuk pasar Indonesia, yakni Samsung Galaxy A07. Smartphone terbaru ini hadir dengan kombinasi peningkatan performa, keamanan yang andal, daya tahan tinggi serta harga terjangkau.

“Galaxy A07 dirancang untuk mendampingi setiap kegiatan pengguna yang menginginkan smartphone pendukung aktivitas harian dengan fitur lengkap pada harga terjangkau," kata MX Product Marketing Senior Manager Samsung Electronics Indonesia, Verry Octavianus, dalam keterangan pers, Sabtu (18/8).

Verry menerangkan, menurut Data Reportal Indonesia 2025, rata-rata masyarakat Indonesia menghabiskan lebih dari 7 jam per hari menggunakan internet via perangkat mobile. Di tengah intensitas penggunaan ini, pengguna memerlukan smartphone yang tidak hanya kuat dan responsif, tetapi juga memiliki proteksi keamanan yang tinggi dan daya tahan baterai yang lama. Samsung Galaxy A07 bisa menjadi jawaban.

"Mulai dari performa gesit Helio G99, baterai besar 5.000 mAh dengan super fast charging, scrolling mulus dengan 90Hz refresh rate, perlindungan IP54 hingga proteksi data dengan Samsung Knox Vault, semuanya hadir dalam satu perangkat," terang Verry.

Samsung Galaxy A07 menjawab kebutuhan konsumen akan perangkat terjangkau dengan performa dan fitur yang andal. Ponsel ini dari bandrol mulai dari Rp1,3 jutaan, menjadi jawaban bagi semua kalangan yang produktif, terkoneksi setiap saat, dan butuh perangkat yang siap mendukung aktivitas serta ekspresi digital mereka.

"Dilengkapi dengan 6x update software dan security update untuk penggunaan jangka panjang, Galaxy A07 menjadi pilihan Yang Penting Pasti, siap mendukung gaya hidup digital masa kini,” tukasnya.

Galaxy A07 sudah tersedia di toko-toko Samsung terdekat dalam pilihan warna Green, Light Violet, dan Black, pada rincian harga Rp. 1.399.000 (4/64GB), Rp.1.649.000 (4/128GB), Rp.1.949.000 (6/128GB) dan Rp.2.299.000 (8/256GB). (H-2)