Andalkan Tipe Baru moto g86 power 5G, Motorola Kembali Masuki Pasar Indonesia

Ilustrasi(Dok Motorola)

RITEL teknologi Digiplus berkomitmen terus memberikan akses mudah bagi pecinta gadget untuk up-to-date melalui berbagai penawaran eksklusif.

Sebagai salah satu unit bisnis dari peritel PT Mitra Adiperkasa Tbk (MAP), ritel ini senantiasa menghadirkan produk terkini untuk menjawab kebutuhan konsumen saat ini.

Motorola, merek legendaris yang dikenal luas atas warisan inovasi dan mutu teknologinya, resmi kembali meramaikan pasar ponsel Indonesia. Saat ini, konsumen dapat menemukannya di semua jaringan toko Digiplus di Indonesia.

"Konsumen dapat merasakan pengalaman berbelanja smartphone tersebut secara langsung dengan dukungan layanan dan garansi resmi kami yang juga menjadi modern channel pertamanya di Indonesia," papar Head of Marketing Digiplus Dwita Satyanti di Jakarta, Senin (18/8).

Ia mengatakan kembalinya smartphone itu ke Indonesia menandai langkah besar dalam menghadirkan lebih banyak pilihan bermutu bagi konsumen. Dengan sejarah panjang sebagai pelopor teknologi komunikasi mobile, smartphone tersebut membawa kembali kombinasi antara desain ikonik, performa tangguh, dan keandalan yang dipercaya secara global.

"Smartphone ini hadir tidak hanya sebagai merek global ternama, tetapi juga simbol inovasi yang kembali hadir di tengah masyarakat Indonesia. Ini juga menjadi bentuk komitmen kami menjadi one stop solution bagi yang membutuhkan produk digital khususnya smartphone,” tuturnya.

Motorola dengan desain ikonik yang sudah jadi trademark hadir sebagai pilihan smartphone cocok untuk berbagai kebutuhan, mulai penggunaan harian hingga untuk mendukung lifestyle.

Adapun beberapa tipe smartphone yang dihadirkan antara lain, moto g45 5G, motorola edge 60 fusion, motorola edge 60 pro, dan smartphone terbaru moto g86 power 5G yang memiliki kapasitas baterai besar, durabilitas ekstrem, serta sistem kamera yang didukung moto ai.

Country Head Motorola Indonesia Bagus Prasetyo amat antusias menyambut kemitraan strategis kali ini. Sebab, ini menjadi langkah penting untuk menjangkau lebih banyak konsumen lewat jaringan offline store yang luas.

Kolaborasi ini juga, lanjut dia, menunjukkan komitmen bersama untuk menghadirkan teknologi inovatif langsung kepada konsumen Indonesia.

"Kami percaya teknologi seharusnya menjadi teman, bukan memperlambat.

Seperti smartphone terbaru kami, moto g86 power 5G yang dirancang dengan power luar biasa dan baterai besar memungkinkan penggunanya dapat tetap aktif berhari-hari, juga fitur-fitur yang mampu mendukung kesibukan sehari-hari menjadikannya lebih dari sekadar smartphone," papar Bagus.

Pada kesempatan ini, Digiplus memberikan penawaran eksklusif untuk pembelian ponsel Motorola yaitu special cashback, free voucher Vision+ selama satu tahun dan kesempatan mendapatkan MapClub Poin. Ini sekaligus melengkapi deretan smartphone unggulan yang sebelumnya hadir, yaitu Apple, Samsung, Oppo, Xiaomi, Huawei dan Infinix. (H-2)