Motorola Isyaratkan Segera Rilis Moto G86 Power di Tanah Air

Moto G86 Power(Dok. Motorola)

MOTOROLA mengisyaratkan akan merilis ponsel baru di Indonesia, perusahaan teknologi asal Amerika Serikat itu dikabarkan akan membawa Moto G86 Power ke tanah air, ponsel tangguh dengan sertifikasi ketahanan militer untuk perlindungan yang lebih baik.

Dalam keterangan pers yang di terima, Moto G86 Power digadang-gadang menawarkan kombinasi beberapa fitur unik, seperti baterai powerful, hiburan yang memukau, dan dapur pacu yang mempuni untuk menunjang aktivitas digital, semua ketangguhan itu bakal terbalut dalam ponsel dengan palet warna yang cerah.

Pada baterai, Moto G86 Power dikabarkan akan hadir dengan kapasitas 6.720 mAh yang mampu bertahan hingga 41 jam penggunaan. Dapur pacunya, diperkirakan akan ditenagai Mediatek Dimensity 7400, Chipset ini dibangun dengan fabrikasi 4nm dan memiliki konfigurasi octa-core dengan CPU Cortex-A78 (2,6 GHz) dan Cortex-A55 (2,0 GHz), serta GPU Mali-G615 MC2.

Lewat Mediatek Dimensity 7400, hal itu membuat ponsel mendapatkan beberapa peningkatan, antara lain adalah efisiensi daya yang lebih baik, performa gaming yang ditingkatkan berkat MediaTek Advanced Gaming Technology (MAGT) 3.0, dan kemampuan AI yang lebih baik dengan NPU 6.0.

Moto G86 Power pun dikabarkan telah memiliki sertifikasi ketahanan militer, membuat ponsel memiliki durabilitas yang mumpuni dan ideal untuk petualangan di alam bebas dan dalam cuaca tak terduga, dengan proteksi terhadap debu, kotor, dan bahkan terendam air sekalipun. Layarnya juga dilengkapi dengan kaca yang tahan banting dan anti gores, yang meyakinkan smartphone ini aman dalam suasana lingkungan apa pun.

Sebuah fitur Swipe to Share with Smart Connect dikabarkan akan tersedia dalam Moto G86 Power. Itu merupakan fitur yang memungkinkan pengguna berbagi file dari satu perangkat ke perangkat lainnya hanya dengan sekali swipe, memberikan pengalaman berbagi file dengan cara kepada pengguna.

Sejuah ini belum diketahui berapa harga dari Moto G86 Power untuk pasar Indonesia, namun pastinya, ponsel itu dijadwalkan rilis pada tahun ini untuk pasar tanah air. (H-4)