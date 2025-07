Motorola Edge 60 Pro Rilis di Indonesia, Tawarkan 3 Pilar Create, Capture, dan Assist

MOTOROLA edge 60 pro.(Dok. Motorola)

MOTOROLA edge 60 pro resmi rilis di Indonesia, setelah sempat hilang dari pasar ponsel tanah air beberapa tahun kebelakang, Motorola kini kembali membawa ponsel terbaiknya. Ponsel ini sudah bisa didapatkan mulai Jumat (24/7).

Perangkat ini hadir di tanah air membawa tiga pilar utama yakni Create, Capture dan Assist. Seraya menekankan keunggulan dari Kamera yang terbenam, teknologi kecerdasan buatan, serta ruang kreativitas untuk menghadirkan konten-konten berkualitas.

Melihat lebih detail tiga pilar yang ditawarkan Motorola edge 60 pro, berikut rangkuman Media Indonesia:

1 Create

Pilar pertama yang ditawarkan Motorola adalah Create, di mana ponsel ini siap mendukung pengguna untuk mengekspresikan diri dengan cara yang lebih seru. Salah satu upaya untuk mendukung pilar tersebut, Motorola edge 60 pro hadir dengan aplikasi AI Image Studio.

AI Image Studio adalah aplikasi yang memanfaatkan AI generatif untuk mengubah ide menjadi gambar unik, avatar personal, stiker kustom, bahkan wallpaper dinamis, menambah keseruan dalam obrolan grup dan media sosial.

2. Capture

Pada pilar kedua yakni Capture, Motorola edge 60 pro seakan ingin menunjukan ketangguhan kamera yang mereka miliki. Perangkat itu hadir dengan kamera utama 50MP dengan sensor Sony LYTIA 700C yang canggih dan stabilisasi gambar optik.

Bukan cuman satu lensa, ada juga kamera ultra lebar 50MP yang menawarkan bidang pandang 120 dan Macro Vision, untuk close-up ekstrem, Serta kamera telefoto yang ampuh menangkap subjek yang jauh dengan presisi, menawarkan zoom optik atau hingga 50x dan didukung AI Super Zoom.

Pada bagian depan, kamera selfie Hi-Res 50MP memungkinkan pengguna menikmati sensitivitas cahaya rendah 4x lebih baik dengan teknologi Quad Pixel. Menambah sempurna, hadir fitur berbasis AI mulai dari Signature Style, Action Shot, dan stabilisasi gambar dan video berbasis AI untuk kualitas bebas guncangan, menghasilkan jepretan memukau dengan mudah.

3. Assist

Pilar terakhir yang tak kalah penting pada Motorola edge 60 pro adalah fitur Assist. Ini merupakan sejumlah fitur berbasis Kecerdasan buatan yang mana mampu membantu pengguna dalam sejumlah aktivitas digital. Salah satu yang paling canggih adalah fitur Pay Attention garapan MotoAI, yang mampu mendengarkan, mentranskripsi, dan meringkas audio di latar belakang.

Adapula fitur Catch Me Up, meringkas semua notifikasi yang terlewat, memungkinkan pengguna untuk langsung memutuskan tindakan tanpa perlu melakukan scroll manual. Serta fitur Remember This yang memungkinkan pengguna menyimpan tangkapan layar, foto, atau teks dengan informasi dan konteks bermanfaat, lalu moto ai dapat mengingat kembali detail-detail tersebut saat dibutuhkan.

Selain MotoAI, Motorola pun telah bekerja sama dengan Perplexity, Microsoft, dan Google untuk menghadirkan pengalaman AI yang benar-benar komprehensif pada smartphone motorola edge 60 pro terbaru.

4. Harga

Motorola edge 60 pro mulai dijual 24 Juli 2025 pukul 15.00 WIB, bisa didapatkan di sejumlah e-commerce dan toko fisik. Ponsel itu dibandrol dengan harga Rp7.699.000. (H-3)