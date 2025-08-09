Moto g86 Power 5G: Raja Performa dan Daya Tahan di Kelasnya

Headline
Nyanyi Bareng Jakarta (NBJ) terinspirasi dari komunitas serupa di luar negeri yang mewadahi orang bernyanyi bersama tanpa saling kenal.
MOTOROLA resmi memperkenalkan Moto g86 Power 5G di Indonesia, membawa kombinasi kekuatan performa, daya tahan baterai, dan teknologi terkini yang membuatnya menjadi pilihan terbaik di segmennya. Smartphone ini mulai tersedia 14 Agustus 2025 dengan harga peluncuran Rp4.399.000.
Ditenagai chipset MediaTek Dimensity 7400, Moto g86 Power 5G menjanjikan kinerja tercepat di kelasnya. Pengguna dapat menikmati pengalaman multitasking tanpa lag dan gaming yang mulus berkat arsitektur prosesor modern dan efisiensi tinggi. Dipadukan dengan 8GB RAM dan 256GB storage, ponsel ini siap menangani aplikasi berat sekaligus menyimpan banyak file tanpa kendala.
Mengusung baterai raksasa 6.720mAh, perangkat ini sanggup bertahan lebih dari dua hari pemakaian. Cocok bagi mereka yang aktif di luar ruangan atau sering bepergian tanpa harus khawatir mencari colokan listrik.
Moto g86 Power 5G menghadirkan layar pOLED Super HD 1,5K 6,67 inci dengan kecerahan puncak 4.500 nits, refresh rate 120Hz, dan perlindungan Gorilla Glass 7i — menjamin tampilan jernih, responsif, dan tahan benturan.
Sisi fotografi tak kalah bertenaga, dengan kamera utama Sony LYTIA 600 OIS 50MP, ultrawide + makro 8MP, dan kamera selfie 32MP. Teknologi moto ai serta perekaman 4K dari semua lensa menjadikannya perangkat mumpuni untuk konten kreator.
Perangkat ini mengantongi sertifikasi IP68 + IP69 serta standar MIL-STD-810H, menjadikannya tahan air, debu, dan kondisi ekstrem — sebuah kombinasi langka di kelas harga ini.
Dengan tagline “The Smartest Choice”, Moto g86 Power 5G bukan hanya smartphone, tapi mitra performa tinggi yang siap mendukung aktivitas digital tanpa kompromi. (Z-10)
Screen time yang berlebihan dapat memberikan dampak buruk terhadap kesehatan, baik itu kesehatan fisik maupun kesehatan mental.
REALME merilis ponsel baru di Eropa yakni Realme Note 70T, merupakan ponsel pintar 4G entry-level yang memiliki kapasitas baterai besar dengan chip set Unisoc dan bodi yang tahan benturan.
Dengan menjadi official smartphone Liga Super, OPPO hadir membawa teknologi untuk menangkap semangat, emosi, dan momen kebanggaan sepak bola Indonesia.
Dengan baterai 5160mAh dan teknologi 45W FastCharge, perangkat ini mampu terisi hingga 50% hanya sekitar 25 menit.
MOTOROLA edge 60 pro resmi rilis di Indonesia, setelah sempat hilang dari pasar ponsel tanah air beberapa tahun kebelakang, Motorola kini kembali membawa ponsel terbaiknya.
