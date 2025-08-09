Moto g86 Power 5G: Raja Performa dan Daya Tahan di Kelasnya

Moto g86 Power 5G.(Dok. Motorola)

MOTOROLA resmi memperkenalkan Moto g86 Power 5G di Indonesia, membawa kombinasi kekuatan performa, daya tahan baterai, dan teknologi terkini yang membuatnya menjadi pilihan terbaik di segmennya. Smartphone ini mulai tersedia 14 Agustus 2025 dengan harga peluncuran Rp4.399.000.

Performa Kencang untuk Multitasking & Gaming

Ditenagai chipset MediaTek Dimensity 7400, Moto g86 Power 5G menjanjikan kinerja tercepat di kelasnya. Pengguna dapat menikmati pengalaman multitasking tanpa lag dan gaming yang mulus berkat arsitektur prosesor modern dan efisiensi tinggi. Dipadukan dengan 8GB RAM dan 256GB storage, ponsel ini siap menangani aplikasi berat sekaligus menyimpan banyak file tanpa kendala.

Baterai Jumbo, Aktif 2 Hari Lebih

Mengusung baterai raksasa 6.720mAh, perangkat ini sanggup bertahan lebih dari dua hari pemakaian. Cocok bagi mereka yang aktif di luar ruangan atau sering bepergian tanpa harus khawatir mencari colokan listrik.

Layar & Kamera Terdepan di Kelasnya

Moto g86 Power 5G menghadirkan layar pOLED Super HD 1,5K 6,67 inci dengan kecerahan puncak 4.500 nits, refresh rate 120Hz, dan perlindungan Gorilla Glass 7i — menjamin tampilan jernih, responsif, dan tahan benturan.

Sisi fotografi tak kalah bertenaga, dengan kamera utama Sony LYTIA 600 OIS 50MP, ultrawide + makro 8MP, dan kamera selfie 32MP. Teknologi moto ai serta perekaman 4K dari semua lensa menjadikannya perangkat mumpuni untuk konten kreator.

Durabilitas Kelas Militer

Perangkat ini mengantongi sertifikasi IP68 + IP69 serta standar MIL-STD-810H, menjadikannya tahan air, debu, dan kondisi ekstrem — sebuah kombinasi langka di kelas harga ini.

Dengan tagline “The Smartest Choice”, Moto g86 Power 5G bukan hanya smartphone, tapi mitra performa tinggi yang siap mendukung aktivitas digital tanpa kompromi. (Z-10)