Vivo V60, Ponsel Kelas Menengah dengan Kamera Kelas Flagship

Ponsel Vivo V60(Dok. MI)

VIVO Indonesia bakal kembali menggebrak pasar smartphone tanah air dengan menghadirkan ponsel vivo V60. Membawa desain premium dengan pilihan warna memukau serta desain kamera belakang yang baru, vivo V60 hadir dengan deretan fitur kamera berperforma flagship namun dengan harga menengah atas.

Melihat deretan fitur teknologi kamera canggih yang disematkan, berikut rangkumannya:

1. Kamera Telephoto

Vivo V60 menjadi pionir di lini V Series dengan menghadirkan kamera telephoto dengan hasil sekelas profesional yang sebelumnya hanya ada di seri premium. Membawa 50MP ZEISS Super Telephoto Camera dengan kemampuan optimal zoom hingga 10x dan maksimal zoom hingga 100x. Membuat smartphone ini mampu menangkap momen jarak jauh dengan detail yang tajam dan hasil foto yang jernih. menjadikannya teman yang sempurna untuk berbagai aktivitas fotografi.

2. Kamera utama 50 MP

vivo V60 juga dibekali kamera utama 50MP ZEISS dilengkapi OIS dan 8MP ZEISS Ultra Wide-Angle Camera pada kamera belakang serta 50MP ZEISS Group Selfie Camera pada kamera depan. Kombinasi ini memberikan hasil foto dan video setara profesional di setiap bidikan, memastikan setiap detail, warna, dan tekstur terekam dengan sempurna, baik untuk potret diri atau orang tersayang maupun pemandangan lanskap yang luas.

3. Fitur ZEISS Multifocal Potrait

Selain itu, vivo V60 juga dilengkapi dengan fitur ZEISS Multifocal Portrait dengan pilihan jarak potret atau focal length terbaru yaitu 85mm dan 100mm yang sebelumnya hanya ada di seri flagship vivo. Pilihan focal length ini memberikan variasi baru untuk menangkap detail yang lebih tajam dan menghasilkan foto potret dengan proporsi wajah yang natural dan efek bokeh yang artistik.

4. Fitur AI pada Kamera

Teknologi kecerdasan buatan (AI) pun hadir pada kamera, lewat fitur AI Four-Season Portrait. Menggunakan pemrosesan gambar AI yang cerdas, fitur ini memungkinkan mengubah latar belakang foto potret agar sesuai dengan empat musim, yakni musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Menghadirkan keseimbangan sempurna antara nyata dan virtual.

Adapun vivo V60 bakal meluncur pada 28 Agustus 2025, yang juga menjadi hari pertama pembukaan periode pre-order. (H-3)