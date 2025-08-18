Vivo V60 Bersiap Gebrak Pasar Indonesia, Ditenagai Chipset Qualcomm Terbaru

Ponsel Vivo V60(Dok. MI)

VIVO bersiap menggebrak pasar Indonesia lewat ponsel Vivo V60, berharap melanjutkan kesuksesan pendahulunya Vivo V50 yang rilis tahun lalu. Ponsel itu hadir dengan deretan teknologi canggih, termasuk kamera mumpuni hasil kolaborasi Vivo dengan produsen teknologi optik asal Jerman, Zeiss.

Vivo V60 direncanakan rilis pada 28 Agustus mendatang, deretan peningkatan dari pendahulunya mulai dari dapur pacu, kapasitas baterai sampai kamera, dihadirkan perusahaan teknologi asal Tiongkok itu. Melihat lebih jauh bocoran spesifikasi Vivo V60, berikut rangkuman Media Indonesia.

1. Lensa Kamera Zeiss

Vivo kembali menghadirkan kolaborasi dengan produsen teknologi optik asal Jerman, Zeiss, untuk Vivo V60. Terdapat tiga lensa kamera di bagian belakang yang siap mendukung aktivitas fotografi pengguna, termasuk kamera utama yang menggunakan lensa bersensor 50MP milik Zeiss dan sudah didukung Optical Image Stabilization (OIS), lensa super telefoto bersensor 50 MP dengan 10x zoom, serta lensa ultrawide bersensor 8MP yang juga diproduksi Zeiss. Di bagian depan terdapat lensa bersensor 50MP.

Baca juga : Vivo X Fold5 Meluncur 25 Juni, Ini Bocoran Spesifikasinya

2. Chipset Qualcomm Terbaru

Urusan dapur pacu, Vivo V60 hadir dengan chipset terbaru produksi Qualcomm, adalah Snapdragon 7 Gen 4, membuatnya menjadi ponsel pertama di Indonesia yang ditenagai chipset tersebut. Chipset ini merupakan penerus dari Snapdragon 7 Gen 3 dan menawarkan peningkatan signifikan dalam performa CPU, GPU, dan AI.

3. Ponsel Tangguh

Meningkat dari pendahulunya, Vivo V60 hadir dengan kapasitas baterai yang lebih besar yaitu 6.500 mAh dan mendukung pengisian super cepat 90W. Kapasitas baterai yang besar ini, membuat ponsel mampu diandalkan untuk mendukung aktivitas digital pengguna sepanjang hari. Selain urusan baterai, perangkat ini juga sudah menerima peringkat IP 68/69 yang berarti Vivo V60 tahan terhadap debu dan juga tahan terhadap semprotan air bertekanan tinggi dan suhu tinggi.

Belum diketahui secara resmi berapa harga yang bakal ditawarkan Vivo untuk ponsel terbaru mereka, berkaca pada tahun lalu Vivo V50 dibandrol dengan harga Rp6,4 jutaan. Mari nantikan harga resminya yang bakal segera diumumkan pada 28 Agustus mendatang. (H-3)