Huawei Pura 80 Ultra vs Vivo X200 Ultra, Mana yang Lebih Tangguh

HUAWEI Pura 80 Ultra dan Vivo X200 Ultra mewakili dua smartphone flagship tercanggih di tahun 2025, keduanya menyasar pengguna premium yang menginginkan performa terbaik, sistem kamera mutakhir, dan desain mewah.

Kedua perangkat tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, namun manakah yang lebih tangguh, berikut rangkuman perbandingan antara Huawei Pura 80 Ultra dengan Vivo X200 Ultra.

1. Desain Ponsel

Dikutip dari Gizmochina, kedua ponsel ini memiliki konstruksi kaca dan aluminium premium dengan perlindungan anti air tingkat atas. Huawei Pura 80 Ultra menawarkan tampilan industrial yang elegan dengan pemindai sidik jari yang terpasang di samping dan sertifikasi IP68/IP69 yang solid. Secara desain Pura 80 Ultra memiliki desain bodi yang lebih besar.

Sementara itu, Vivo X200 Ultra hadir dengan desain yang terasa sedikit lebih ramping saat digenggam, secara ukuran kedua ponsel sebetulnya serupa, hanya saja Vivo X200 Ultra hadir dengan kontur melengkung dan pemindai sidik jari ultrasonik di bawah layar, membuatnya terasa lebih modern dan ramping dan nyaman digenggam. Ponsel itu pun memiliki peringkat IP68/69

2. Perbandingan Layar

Urusan layar, Huawei Pura 80 Ultra hadir dengan layar LTPO OLED dengan kecerahan puncak 3000 nits, dukungan HDR, refresh rate 120Hz dan perlindungan Kunlun Glass 2. Sedangkan Vivo X200 Ultra membawa panel LTPO AMOLED yang lebih padat piksel, kecerahan puncak 4500 nits, Dolby Vision, HDR Vivid, dan peredupan PWM yang superior pada 2160Hz.

3. Dapur Pacu

Bergeser ke dapur pacu, pada Huawei Pura 80 Ultra menggunakan Kirin 9020 Huawei, sebuah chip 7nm yang cukup baik dan bertenaga. Namun jika dibandingkan dengan Snapdragon 8 Elite 3nm milik Qualcomm yang terdapat pada Vivo X200 Ultra, rasanya Snapdragon 8 Elite 3nm lebih unggul.

Snapdragon 8 Elite menawarkan kecepatan clock yang jauh lebih cepat, kemampuan AI yang superior, dan performa GPU yang jauh lebih bertenaga, terutama untuk bermain game dan tugas-tugas intensif. Responsivitas aplikasi dan efisiensi termal juga menjadi keunggulan Snapdragon 8 Elite.

4. Kapasitas Baterai

Membandingkan kapasitas baterai kedua ponsel, Huawei Pura 80 Ultra terlihat sedikit tertinggal, ponsel itu dilengkapi baterai 5170 mAh (untuk pasar global) dengan pengisian daya kabel 100W dan nirkabel 80W yang sangat cepat.

Sementara Vivo X200 Ultra mengemas baterai Si/C 5.800 mAh (pasar Global) dengan kecepatan kabel 90W dan nirkabel 40W. Meskipun Huawei menawarkan pengisian daya yang lebih cepat, komposisi kimia baterai Vivo (silikon-karbon) memastikan daya tahan dan efisiensi yang lebih lama. Keduanya mendukung pengisian daya nirkabel terbalik dan kabel.

5. Kamera

Huawei Pura 80 Ultra memiliki pengaturan empat kamera dengan lensa periskop ganda yang menawarkan zoom optik hingga 9,4x, plus sensor utama tipe 1 inci yang besar. Vivo X200 Ultra menawarkan pengaturan tiga kamera dengan sensor periskop 200MP yang masif, gimbal OIS, dan penyempurnaan Zeiss.

Huawei menawarkan fleksibilitas zoom yang lebih besar dan pengaturan yang sedikit lebih serbaguna dengan tingkat zoom tambahan, tetapi Vivo memberikan kualitas gambar yang superior berkat optik Zeiss, stabilisasi gimbal, dan fotografi komputasional yang lebih baik. Perekaman video 8K dan impor LUT kelas profesional pada Vivo juga meningkatkan nilainya bagi para kreator konten.

6. Harga

Huawei Pura 80 Ultra dibanderol sekitar Rp25 juta (pasar global) untuk tipe RAM 12/512GB, sementara Vivo X200 Ultra dibandrol mulai dari Rp22,3 juta (pasar Tiongkok) untuk tipe RAM 16GB/1TB.