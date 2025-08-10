Intip Spesifikasi dan Harga Huawei Pura 80 Ultra

Ilustrasi(Dok: Huawei)

HUAWEI Pura 80 Ultra baru saja diluncurkan di pasar Asia Tenggara. Ponsel bermodul kamera bentuk segitiga itu diluncurkan di Bangkok, Thailand, pada akhir Juli. Secara kasat mata, ponsel itu tampil dengan desain premium dan kokoh. Neberapa informasi terkait teknologi yang terbenam dalam perangkat pun cukup memukau, setara dengan ponsel kelas flagship.

Ingin tahu detail spesifikasi Huawei Pura 80 Ultra, berikut rangkumannya;

1. Desain dan Layar menawan

Dikutip dari Gizmochina, Huawei Pura 80 Ultra hadir dengan desain yang kokoh dan setara flagship. Layar pada perangkat itu hadir dengan Kaca Kunlun Crystal Armor generasi kedua yang memiliki tingkat ketahanan tinggi, memastikan layar ponsel terproteksi dengan kuat.

Baca juga : Huawei Dikabarkan Siapkan Ponsel Tangguh Bermaterial Titanium

Ponsel ini mengusung layar LTPO OLED 6,8 inci dengan 1B warna, HDR Vivid, refresh rate 120Hz, dan peredupan PWM 1440Hz, yang menghasilkan visual memukau dan kecerahan puncak 3000 nits. Komposisi tersebut memastikan Huawei Pura 80 Ultra memiliki visual warna yang kaya dan realistis.

2. Dapur Pacu

Huawei Pura 80 Ultra ditenagai chipset Kirin 9020 7nm terbaru yang dipadukan dengan GPU Maleoon 920, menawarkan pemrosesan canggih dan efisiensi daya. Konfigurasi RAM 16/512GB memastikan multitasking yang lebih lancar. Ponsel ini pun cocok untuk gaming atau editing performa tinggi.

3. Kapasitas Baterai

Ponsel ini hadir dengan baterai berkapasitas 5.170 mAh lebih kecil dari kapasitas baterai untuk pasar Tiongkok yang mencapai 5.700 mAh. Tetapi kecepatan pengisian dayanya pun berbeda, Ultra mendukung pengisian daya kabel 100W dan nirkabel 80W, juga mendukung pengisian daya nirkabel terbalik 20W dan pengisian daya kabel terbalik 18W, menawarkan fleksibilitas lebih.

Baca juga : Huawei Perkenalkan HarmonyOS 6, Hadirkan Fitur Intelligent Agent Framework

4. Kamera Mumpuni

Huawei Pura 80 Ultra memiliki pengaturan empat kamera, termasuk dua lensa telefoto periskop (zoom optik 3,7x dan 9,4x), serta sensor utama 50MP tipe 1,0 inci dan ultrawide 40MP. Sistem telefoto ganda pada Ultra menawarkan fleksibilitas zoom yang jauh lebih baik dan mempertahankan detail bahkan pada jarak ekstrem. Selain itu, Ultra menggunakan sensor besar yang sama di seluruh lensa zoom-nya, sehingga menghasilkan kualitas gambar yang lebih konsisten.

Sedangkan pada kamera swafoto, hadir kamera ultra-lebar 13MP dengan autofokus, mampu merekam video 4K dan HDR. Konfigurasi itu membuat hasil swafoto pengguna lebih detail dan kaya warna.

5. Harga

Pura 80 Ultra hadir dengan dua warna, yakni Prestige Gold dan Golden Black, dengan deretan teknologi yang terbenam, perangkat itu dibandrol dengan harga 49.990 baht (sekitar Rp25,2 juta).(M-2)