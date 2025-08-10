Huawei Dikabarkan Siapkan Ponsel Tangguh Bermaterial Titanium

Huawei Mate 70 RS(Dok: Huawei)

HUAWEI dikabarkan tengah menyiapkan ponsel tangguh bermaterial titanium yakni Huawei Mate 80 RS. Itu merupakan ponsel khusus dan dijual terbatas, yang rutin dikeluarkan tiap tahun oleh perusahaan teknologi asal Tiongkok itu.

Dikutip dari GSM Arena, Huawei memiliki tradisi merilis varian RS edisi khusus dan tidak diproduksi secara masif. Varian ini sebetulnya dirilis sebagai ajang pamer kehebatan teknologi Huawei. Tahun ini, Huawei kemungkinan akan merilis Mate 80 RS, dan beberapa bocoran terkait ponsel itu mulai bermunculan.

Berdasarkan informasi yang beredar, ponsel itu dikabarkan akan kembali membenami layar OLED dua lapis, sama seperti pendahulunya Mate 70 RS. Sesuai namanya, itu mengartikan bakal ada dua lapisan OLED yang ditumpuk pada layar ponsel, menawarkan manfaat pada kecerahan dan daya tahan.

Huawei Mate 80 RS disebut akan memiliki rangka tengah berbahan titanium alloy. Belum diketahui pasti apakah akan menggunakan material titanium basalt high-gloss atau material lain. Namun pastinya material yang digunakan akan membuat ponsel tahan banting.

Bagian lainnya, dikabarkan panel belakang Huawei Mate 80 RS akan terasa seperti keramik. Kemungkinan besar, panel tersebut tidak akan terbuat dari keramik sungguhan, melainkan kaca yang diolah dengan cara tertentu. Terakhir, sumber juga menyebutkan bahwa akan ada semacam inovasi di lini kamera telefoto.

Belum diketahui berapa kisaran harga dari Huawei Mate 80 RS, namun jika dibandingkan dengan pendahulunya kemungkinan harga ponsel tersebut akan cukup mahal. Tahun lalu Huawe Mate 70 RS dibandrol dengan harga sekita Rp25juta. (M-2)