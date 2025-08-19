Samsung Luncurkan Galaxy Buds3 FE, Tersedia Mulai 5 September

Galaxy Buds3 FE(Dok. Samsung)

SAMSUNG mengumumkan peluncuran Galaxy Buds3 FE, anggota terbaru dari lini Galaxy Buds. Peluncuran Galaxy Buds3 FE melanjutkan tradisi Samsung dalam menghadirkan pengalaman audio terbaik. Perangkat itu akan tersedia secara bertahap mulai 5 September 2025.

Dikutip dari laman resmi Samsung, perangkat tersebut hadir sebagai bagian dari misi Samsung untuk memperluas inovasi audio kepada lebih banyak orang, Galaxy Buds3 FE dirancang untuk menghadirkan fitur-fitur premium dengan harga terjangkau.

"Dengan desain ikonik Blade, peningkatan kualitas audio, dan kapabilitas Galaxy AI, Galaxy Buds3 FE memperluas pengalaman ekosistem Galaxy bagi lebih banyak pengguna. Kehadiran Galaxy Buds3 FE sekaligus menegaskan komitmen puluhan tahun Samsung dalam menghadirkan teknologi kelas dunia dan inovasi audio terbaik," tulis Samsung dalam keterangan resminya, Selasa (19/8).

Dirancang untuk menawarkan pengalaman audio yang lebih optimal, sejumlah peningkatan hadir pada Galaxy Buds3 FE, termasuk fitur Active Noise Cancelling (ANC) yang ditingkatkan, kualitas panggilan, daya tahan baterai hingga kenyamanan. Memungkinkan pengguna memiliki kebebasan untuk mendengarkan apa pun, di mana pun, dan kapan pun mereka inginkan.

"Dengan speaker yang lebih jelas, Buds3 FE menghadirkan suara yang kaya dan bertenaga dengan bass yang dalam dan treble yang jernih. Active Noise Cancelling yang ditingkatkan membantu meredam kebisingan sekitar, menciptakan pengalaman mendengarkan yang lebih imersif," ucap Samsung.

Perusahaan teknologi asal Korea Selatan itu pun menegaskan, Galaxy Buds3 FE menandai babak baru dalam memperluas Galaxy Experience. Dirancang untuk pengguna yang menginginkan performa andal, fitur cerdas, dan desain stylish dengan harga terjangkau, Galaxy Buds3 FE membuat siapa pun lebih mudah untuk bergabung dalam ekosistem Galaxy. (M-2)