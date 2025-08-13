Headline
Beras dalam Kendali Pemodal Besar

Sedikitnya 30% penggilingan gabah di Jawa Tengah menutup operasional.

13/8/2025 10:50
Samsung Bakal Rilis Galaxy A07, Beredar Bocoran Warna dan Spesifikasi
Galaxy A07(Dok.Samsung)

SAMSUNG dikabarkan bakal merilis ponsel Galaxy A07 dalam waktu dekat. Berdasarkan informasi yang beredar, ponsel itu kemungkinan bakal dirilis perusahaan teknologi asal Korea Selatan itu pada Agustus ini.

Sejauh ini belum ada detail resmi dan spesifikasi terkait ponsel tersebut, tetapi beberapa bocoran desain Galaxy A07 mulai mencuat. Dikutip dari GSM Arena, sebuah informasi menunjukkan kalau ponsel tersebut dalam tiga pilihan warna yaitu abu-abu atau biru tua, hijau, dan biru muda.

Informasi itu juga mengungkap beberapa spesifikasi ponsel, termasuk terkait ponsel yang akan dilengkapi dengan SoC 6nm, menawarkan peringkat IP54, dan layar LCD HD+ 6,7 inci dengan refresh rate 90Hz. Galaxy A07 juga akan mendapatkan pembaruan Android dan patch keamanan selama enam tahun.

Samsung Galaxy A07 akan menjadi ponsel murah dan dikabarkan akan menjalankan Android 15. Ponsel ini kemungkinan menawarkan RAM 6GB dan SoC 6nm-nya kemungkinan adalah MediaTek Helio G99. Berdasarkan gambar, terlihat sebuah modul kamera berbentuk vertikal dengan dua lensa kamera dibagian belakang.

Penting untuk dicatat bahwa informasi diatas bukan merupakan informasi resmi, sehingga ada kemungkinan perubahan spesifikasi dalam waktu mendatang. Mari nantikan spesifikasi resminya saat peluncuran berlangsung. (H-4)



Editor : Indriyani Astuti
