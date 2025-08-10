Samsung Umumkan Perluasan One UI 8 Beta, Hadirkan Fitur Baru

Ilustrasi(Dok: Samsung)

SAMSUNG resmi mengumumkan perluasan program One UI 8 Beta ke lebih banyak perangkat Galaxy. Pembaruan ini menjadi dasar bagi kehadiran kemampuan multimodal canggih di berbagai perangkat Galaxy lintas kategori, serta menghadirkan pengalaman Galaxy AI yang lebih intuitif untuk mempermudah rutinitas sehari-hari.

Dikutip dari laman resmi Samsung, Program One UI 8 beta pertama kali diperkenalkan pada Galaxy S25 series di bulan Mei lalu, kini akan hadir untuk Galaxy S24 series, Galaxy Z Fold6, dan Galaxy Z Flip6 mulai minggu depan untuk pengguna di Korea, Amerika Serikat, Inggris, dan India.

Pada bulan September, ketersediaannya akan diperluas ke lebih banyak perangkat, termasuk Galaxy S23 series, Z Fold5, Z Flip5, A36 5G, A55 5G, A35 5G, dan A54. Bagi yang berminat dengan One UI 8 beta version, pengguna dapat mendaftar program beta ini melalui aplikasi Samsung Members.

Kelebihan One UI

1. Hadirkan AI yang lebih cerdas

Sistem user interface terbaru Samsung itu hadir dengan sejumlah kelebihan dibanding pendahulunya, One UI 8 menghadirkan pengalaman AI yang lebih cerdas dan praktis melalui kemampuan multimodal yang memahami konteks penggunaan secara real-time serta mendukung interaksi yang lebih alami.

2. Meningkatkan konektivitas antar perangkat Galaxy

Saat dipasangkan dengan Galaxy Buds3 atau Buds3 Pro, pengguna dapat mengaktifkan Google Gemini hanya dengan perintah suara atau menekan lama salah satu earbud. Dirancang untuk melengkapi berbagai bentuk Galaxy, One UI 8 meningkatkan produktivitas dan efisiensi sekaligus menawarkan saran yang bersifat personal dan proaktif sesuai dengan kebutuhan setiap pengguna.

3. Fitur Baru untuk Galaxy Watch

One UI 8 menghadirkan banyak fitur baru untuk Galaxy Watch, fitur-fitur terbaru mencakup Bedtime Guidance untuk mengoptimalkan kualitas tidur, Vascular Load untuk mengukur tingkat stres pada sistem vaskular saat tidur, Running Coach untuk mendukung strategi latihan yang lebih personal, dan Antioxidant Index yang mengukur kadar karotenoid dalam tubuh guna mendukung proses penuaan yang sehat

Rilis September

Pada September, Samsung akan merilis versi resmi dari One UI 8 dengan berbagai peningkatan berdasarkan masukan berharga dari para peserta program beta. Pembaruan ini akan dimulai dari Galaxy S25 Series dan secara bertahap hadir untuk perangkat Galaxy lain yang memenuhi syarat.

Selain itu, One UI 8 Watch juga akan diperluas ke lebih banyak model Galaxy Watch di luar Galaxy Watch8 Series pada akhir tahun ini, menghadirkan fitur kesehatan yang memotivasi serta interface smartwatch yang lebih mulus dan intuitif untuk lebih banyak pengguna.(M-2)