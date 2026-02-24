Rekam Video Malam Sebening Siang, Cara Samsung Galaxy S Series 2026 Taklukkan Rekaman Video Gelap

Ilustrasi(Dok Samsung)

MASALAH klasik perekaman video di kondisi minim cahaya menjadi fokus utama Samsung pada lini Galaxy S Series terbaru tahun 2026. Mengutip dari Samsung Newsroom Global, raksasa teknologi ini memperkenalkan kombinasi perangkat keras dan kecerdasan buatan (AI) untuk memastikan kualitas visual tetap tajam meski dalam kegelapan.

Hardware Dengan Bukaan Lensa Terlebar f/1.4

Peningkatan paling signifikan terletak pada aspek fisik kamera. Samsung menyematkan lensa dengan bukaan (aperture) f/1.4 pada kamera utamanya. Secara teknis, spesifikasi ini memungkinkan sensor menangkap cahaya 47% lebih banyak dibandingkan generasi sebelumnya. Peningkatan ini sangat krusial untuk menjaga detail objek dan akurasi warna saat melakukan perekaman di lingkungan dengan pencahayaan ekstrem, seperti interior gedung yang redup atau area luar ruangan di malam hari.

Performa AI, Noise Reduction Real-Time

Samsung juga memperkenalkan teknologi EdgeFusion AI yang terintegrasi langsung pada chipset terbaru. Teknologi ini berfungsi untuk menekan noise atau bintik digital secara instan saat proses perekaman berlangsung. Berbeda dengan metode lama yang sering membuat gambar terlihat halus seperti lukisan cat air, algoritma 2026 ini mampu mempertahankan tekstur asli objek. Hasilnya adalah video yang bersih, tajam, dan memiliki rentang dinamis yang lebih luas tanpa perlu proses penyuntingan tambahan.

Baca juga : Ponsel Lipat Tiga Samsung Segera Rilis, Ada Fitur Split Trio

Otomatisasi Fitur "Auto-Night Video"

Kemudahan bagi pengguna menjadi prioritas pada seri ini. Melalui fitur Auto-Night Video, perangkat secara otomatis menyesuaikan frame rate dan kecepatan rana (shutter speed) berdasarkan intensitas cahaya yang tersedia. Inovasi ini meminimalisir risiko video yang terlihat gelap atau patah-patah. Pengguna tidak lagi memerlukan pengaturan manual yang rumit untuk mendapatkan rekaman berkualitas profesional di kondisi minim cahaya.

Dengan pembaruan ini, Samsung memposisikan Galaxy S Series 2026 sebagai standar baru dalam videografi seluler, mengungguli kompetitor dalam hal kemudahan aksesibilitas dan kualitas output visual di malam hari.

Sumber: PhoneArena, SamMobile