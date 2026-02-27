Samsung Galaxy Buds4 & Buds4 Pro Meluncur, Berikut Fitur AI, Harga, dan Spesifikasinya!

Samsung resmi meluncurkan Galaxy Buds4 Series dengan desain Buds Blade, audio Hi-Fi 24-bit, dan integrasi AI canggih.(MI/Intan Safitri)

PASAR earbud premium global kembali memanas seiring langkah Samsung yang resmi memperkenalkan Galaxy Buds4 Pro dan Galaxy Buds4. Lini audio terbaru ini tidak hanya mengandalkan kualitas suara kelas atas, tetapi juga membawa evolusi desain radikal serta integrasi kecerdasan buatan (AI) yang lebih mendalam.

Diluncurkan bersamaan dengan flagship Samsung Galaxy S26 Series pada 27 Februari 2026, produk ini menjadi jawaban Samsung bagi pengguna yang mendambakan pengalaman audio Hi-Fi tanpa mengorbankan kenyamanan pemakaian sepanjang hari.

Evolusi Desain Buds Blade yang Ergonomis

Samsung kini menetapkan identitas visual baru melalui desain Buds Blade yang ikonis. Bentuk ultra-sleek ini bukan sekadar estetika, melainkan hasil dari desain komputasi yang menganalisis ratusan juta titik data telinga global serta lebih dari 10.000 simulasi.

Wakil Presiden Litbang Peningkatan Mobile Samsung, Ikhyun Cho, menekankan pentingnya keseimbangan aspek teknis dan kenyamanan dalam perangkat terbaru ini.

“Kami merancang audio Hi-Fi terkuat kami dengan desain paling aman nan ergonomis, agar keduanya saling melengkapi dan meningkatkan, demi menghadirkan pengalaman mendengarkan yang terbaik yang pernah kami ciptakan,” ujar Ikhyun Cho.

Hasilnya adalah struktur ergonomis dengan kepala earbud yang lebih kecil yang memberikan stabilitas maksimal. Samsung juga menyematkan area engraved pinch control pada bagian blade untuk memudahkan kontrol fisik, serta cradle transparan jenis clamshell yang memberikan kesan futuristik nan elegan.

Performa Audio Spektrum Penuh untuk Audiophile

Bagi para penggemar audio (audiophile), Galaxy Buds4 Pro membawa peningkatan perangkat keras yang signifikan untuk menjamin kualitas suara spektrum penuh:

Woofer Lebih Lebar: Memiliki area getaran 20% lebih besar dibanding generasi sebelumnya untuk dentuman bass yang lebih bertenaga.

Tweeter Strategis: Dirancang untuk menghasilkan nada tinggi (treble) yang jernih dan kaya detail.

Audio Ultra High Quality (UHQ): Mendukung audio 24-bit/96kHz yang sangat setia pada rekaman aslinya.

Kualitas teknis ini diperkuat dengan teknologi ANC (Active Noise Cancellation) Adaptif dan EQ Adaptif yang disempurnakan. Fitur ini bekerja secara real-time menganalisis bentuk telinga dan kondisi lingkungan pengguna untuk meminimalkan kebocoran suara dan mengoptimalkan peredaman bising secara otomatis.

Integrasi AI dan Ekosistem yang Seamless

Tak ketinggalan, integrasi AI menjadi daya tarik utama pada Galaxy Buds4 Series. Pengguna kini bisa mengakses berbagai agen AI populer seperti Bixby, Google Gemini, hingga Perplexity secara hands-free melalui perintah suara sederhana.

Terdapat pula fitur Super Clear Call yang menggunakan teknologi machine learning untuk memastikan suara tetap jernih. Teknologi ini mampu memisahkan suara manusia dari kebisingan latar belakang secara presisi, meski pengguna berada di lingkungan bising seperti stadion atau transportasi umum.

Spesifikasi & Ketersediaan Galaxy Buds4 Series

Varian Warna Black, White, Pink Gold (Buds4 Only) Fitur Unggulan AI Voice Assistant, UHQ Audio, Adaptive ANC Tanggal Pre-order 27 Februari 2026 Penjualan Perdana 11 Maret 2026

Galaxy Buds4 Series hadir dalam varian warna Black dan White dengan sentuhan matte yang mewah. Khusus untuk varian Galaxy Buds4, tersedia pilihan warna Pink Gold yang bisa didapatkan secara eksklusif melalui kanal pembelian online resmi Samsung. (Z-10)