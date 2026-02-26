Samsung Resmi Rilis Galaxy S26 Series: Debut Privacy Display dan Snapdragon 8 Elite Gen 5

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
SAMSUNG Electronics Co., Ltd. Rabu (25/2), memperkenalkan Galaxy S26 Series sebagai lini smartphone flagship terbaru yang mengedepankan integrasi Galaxy AI paling proaktif dan adaptif.
Generasi ketiga ponsel AI Samsung ini dirancang untuk menyederhanakan aktivitas harian pengguna, mulai dari produktivitas hingga kreasi konten tanpa perlu kerumitan teknis.
"Kami percaya AI harus menjadi sesuatu yang dapat diandalkan setiap hari. Melalui Galaxy S26 Series, kami berfokus menghadirkan AI yang terasa effortless, bekerja secara mulus di latar belakang," ujar TM Roh, President sekaligus Head of Device eXperience (DX) Division Samsung Electronics.
Galaxy S26 Ultra mencatatkan sejarah dengan menghadirkan Privacy Display bawaan pertama di dunia. Fitur ini memungkinkan pengguna melindungi privasi layar dari intipan orang di sekitar saat berada di ruang publik, namun tetap mempertahankan kualitas visual yang jernih bagi pengguna utama. Seluruh kecanggihan ini dibalut dalam model Ultra tertipis yang pernah diproduksi Samsung.
Untuk mendukung beban kerja AI yang kompleks, Galaxy S26 Ultra ditenagai oleh chipset khusus Snapdragon® 8 Elite Gen 5 for Galaxy. Chipset ini membawa peningkatan performa yang signifikan:
Sistem pendinginan juga ditingkatkan melalui Vapor Chamber yang didesain ulang untuk memastikan stabilitas suhu saat penggunaan berat.
Sektor kamera Galaxy S26 Ultra mengalami peningkatan pada bukaan lensa yang lebih lebar, memungkinkan sensor menangkap lebih banyak cahaya untuk hasil Nightography yang lebih detail. Fitur Photo Assist berbasis AI kini memungkinkan pengguna melakukan pengeditan canggih, seperti mengganti pakaian dalam foto atau mengubah suasana waktu hanya dengan perintah bahasa alami.
|Spesifikasi
|Galaxy S26 Ultra
|Galaxy S26+
|Galaxy S26
|Layar
|6.9 inci QHD+ Dynamic AMOLED 2X
|6.7 inci QHD+ Dynamic AMOLED 2X
|6.3 inci FHD+ Dynamic AMOLED 2X
|Chipset
|Snapdragon 8 Elite Gen 5
|Exynos 2600
|Exynos 2600
|RAM/Memori
|12GB/16GB | Up to 1TB
|12GB | Up to 512GB
|12GB | Up to 512GB
|Kamera Utama
|200MP + 50MP + 50MP + 10MP
|50MP + 12MP + 10MP
|50MP + 12MP + 10MP
|Baterai
|5.000 mAh (Fast Charge 3.0)
|4.900 mAh
|4.300 mAh
Galaxy S26 Series akan mulai dipasarkan pada 25 Februari 2026. Varian warna yang tersedia meliputi Cobalt Violet, White, Black, dan Sky Blue. Samsung juga menyediakan warna eksklusif Pink Gold dan Silver Shadow untuk pemesanan melalui situs resmi. Seluruh model mendapatkan jaminan pembaruan keamanan selama 7 tahun untuk kenyamanan jangka panjang.
Secara teknis, spesifikasi ini memungkinkan sensor menangkap cahaya 47% lebih banyak dibandingkan generasi sebelumnya.
Fitur Nightography menjadi fondasi utama pengembangan kamera seri Galaxy S dari generasi ke generasi.
Fokus utama Samsung tahun ini bukan lagi sekadar adu angka spesifikasi, melainkan pada pengalaman pengguna yang lebih intuitif melalui "Agentic AI" dan keamanan data yang revolusioner.
Dengan berbagai peningkatan signifikan dan bonus melimpah selama masa pemesanan awal, Samsung Galaxy S26 Series menjadi pilihan utama bagi mereka yang menginginkan teknologi
Setelah diperkenalkan secara global pada akhir Januari 2026, Samsung Indonesia secara resmi membuka keran pemesanan (pre-order) untuk Galaxy S26, S26+, dan S26 Ultra.
