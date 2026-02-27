Cara Pre Order Samsung Galaxy S26 Series, Segini Harganya di Indonesia

Samsung Galaxy S26 Series(Doc Samsung)

SAMSUNG Electronics Indonesia secara resmi telah membuka masa pemesanan atau pre-order (PO) untuk lini flagship terbarunya, Samsung Galaxy S26 Series. Terdiri dari Galaxy S26, S26+, dan S26 Ultra, seri ini membawa revolusi pada sektor AI dan penggunaan chipset fabrikasi 2nm pertama untuk pasar tanah air.

Cara Pre-Order Samsung Galaxy S26 Series di Indonesia

Masa pre-order berlangsung mulai 26 Februari hingga 17 Maret 2026. Konsumen dapat melakukan pemesanan melalui situs resmi samsung.com/id atau mitra ritel seperti Erafone.

Langkah-langkah Pemesanan:

Kunjungi situs resmi Samsung Indonesia.

Pilih model Galaxy S26 yang diinginkan (Reguler, Plus, atau Ultra).

Pilih kapasitas memori dan warna favorit. Selama masa PO, Anda bisa mendapatkan promo Double Storage Upgrade .

. Selesaikan proses pembayaran. Pengiriman unit dijadwalkan mulai 6 Maret 2026.

Berikut adalah rincian harga resmi untuk pasar Indonesia:

Model Varian Memori Harga Resmi Galaxy S26 12GB/256GB Rp16.499.000 Galaxy S26 Plus 12GB/256GB Rp19.499.000 Galaxy S26 Ultra 12GB/256GB Rp24.499.000 Galaxy S26 Ultra 16GB/1TB Rp31.999.000

Selama periode pre-order, konsumen mendapatkan gratis upgrade memori (contoh: bayar harga 256GB dapat varian 512GB), cashback bank hingga Rp2.000.000, dan tambahan nilai tukar tambah hingga Rp1.000.000.

Spesifikasi dan Fitur Unggulan

1. Chipset 2nm Pertama

Lini Galaxy S26 membawa lompatan performa dengan chipset fabrikasi 2nm. Varian Ultra menggunakan Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, sementara S26 dan S26+ menggunakan Exynos 2600 yang jauh lebih efisien dalam penggunaan daya.

2. Privacy Display

Fitur inovatif ini hadir pada model Ultra, memungkinkan layar tidak dapat diintip dari sudut samping. Ini sangat berguna bagi pengguna yang sering bekerja dengan data sensitif di ruang publik.

3. Kamera 200MP Pro Visual Engine

Samsung meningkatkan kemampuan fotografi malam hari melalui sensor 200MP dengan aperture F1.4 yang lebih lebar, menghasilkan foto yang tetap jernih meski dalam kondisi minim cahaya ekstrem.

4. Galaxy AI yang Lebih Cerdas

Integrasi AI yang lebih dalam memungkinkan fitur seperti Live Translate dan Note Assist bekerja lebih cepat secara on-device, memberikan pengalaman asisten pribadi yang lebih proaktif.

Dengan berbagai peningkatan signifikan dan bonus melimpah selama masa pemesanan awal, Samsung Galaxy S26 Series menjadi pilihan utama bagi mereka yang menginginkan teknologi tercanggih di tahun 2026. Jangan lewatkan kesempatan pre-order untuk mendapatkan keuntungan maksimal senilai hingga Rp7,5 juta. (Z-4)