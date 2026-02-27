Cara Pre Order Samsung Galaxy S26 Series, Segini Harganya di Indonesia

Headline
SAMSUNG Electronics Indonesia secara resmi telah membuka masa pemesanan atau pre-order (PO) untuk lini flagship terbarunya, Samsung Galaxy S26 Series. Terdiri dari Galaxy S26, S26+, dan S26 Ultra, seri ini membawa revolusi pada sektor AI dan penggunaan chipset fabrikasi 2nm pertama untuk pasar tanah air.
Masa pre-order berlangsung mulai 26 Februari hingga 17 Maret 2026. Konsumen dapat melakukan pemesanan melalui situs resmi samsung.com/id atau mitra ritel seperti Erafone.
Berikut adalah rincian harga resmi untuk pasar Indonesia:
|Model
|Varian Memori
|Harga Resmi
|Galaxy S26
|12GB/256GB
|Rp16.499.000
|Galaxy S26 Plus
|12GB/256GB
|Rp19.499.000
|Galaxy S26 Ultra
|12GB/256GB
|Rp24.499.000
|Galaxy S26 Ultra
|16GB/1TB
|Rp31.999.000
Lini Galaxy S26 membawa lompatan performa dengan chipset fabrikasi 2nm. Varian Ultra menggunakan Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, sementara S26 dan S26+ menggunakan Exynos 2600 yang jauh lebih efisien dalam penggunaan daya.
Fitur inovatif ini hadir pada model Ultra, memungkinkan layar tidak dapat diintip dari sudut samping. Ini sangat berguna bagi pengguna yang sering bekerja dengan data sensitif di ruang publik.
Samsung meningkatkan kemampuan fotografi malam hari melalui sensor 200MP dengan aperture F1.4 yang lebih lebar, menghasilkan foto yang tetap jernih meski dalam kondisi minim cahaya ekstrem.
Integrasi AI yang lebih dalam memungkinkan fitur seperti Live Translate dan Note Assist bekerja lebih cepat secara on-device, memberikan pengalaman asisten pribadi yang lebih proaktif.
Dengan berbagai peningkatan signifikan dan bonus melimpah selama masa pemesanan awal, Samsung Galaxy S26 Series menjadi pilihan utama bagi mereka yang menginginkan teknologi tercanggih di tahun 2026. Jangan lewatkan kesempatan pre-order untuk mendapatkan keuntungan maksimal senilai hingga Rp7,5 juta. (Z-4)
