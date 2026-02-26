Perbandingan Samsung Galaxy S26, S26+, S26 Ultra: Spesifikasi & Harga

Headline
KELUARGA Samsung Galaxy S26 Series akhirnya resmi mendarat di Indonesia pada akhir Februari 2026. Menariknya, tahun ini Samsung membawa beberapa perubahan signifikan, mulai dari penggunaan chipset 2nm pertama di dunia pada varian standar dan Plus, hingga fitur "Privacy Display" yang eksklusif hadir pada model Ultra.
Bagi Anda yang sedang mempertimbangkan untuk melakukan upgrade, berikut adalah perbandingan mendalam antara Samsung Galaxy S26, S26+, dan S26 Ultra untuk membantu Anda menentukan pilihan yang paling tepat.
|Fitur
|Galaxy S26
|Galaxy S26+
|Galaxy S26 Ultra
|Layar
|6.3" FHD+ Dynamic AMOLED 2X
|6.7" QHD+ Dynamic AMOLED 2X
|6.9" QHD+ Dynamic AMOLED 2X
|Chipset
|Exynos 2600 (2nm)
|Exynos 2600 (2nm)
|Snapdragon 8 Elite Gen 5
|RAM
|12GB
|12GB
|12GB / 16GB
|Penyimpanan
|256GB / 512GB
|256GB / 512GB
|256GB / 512GB / 1TB
|Kamera Utama
|50MP + 12MP + 10MP
|50MP + 12MP + 10MP
|200MP + 50MP + 50MP + 10MP
|Baterai
|4.300 mAh
|4.900 mAh
|5.000 mAh
|Charging
|25W Wired
|45W Wired
|60W Wired
Samsung Galaxy S26 (standar) mengalami peningkatan ukuran layar menjadi 6.3 inci, namun tetap mempertahankan predikat sebagai flagship paling kompak dan nyaman digenggam satu tangan.
Di sisi lain, S26 Ultra kini tampil lebih masif dengan layar 6.9 inci.
S26 Ultra memperkenalkan teknologi Privacy Display. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk mempersempit sudut pandang layar secara digital sehingga orang di samping Anda tidak bisa mengintip konten ponsel (anti-shoulder surfing).
Sementara itu, S26+ justru memegang keunggulan dalam ketajaman layar dengan tingkat pixel-per-inch (PPI) tertinggi di antara ketiganya.
Tahun 2026 menandai kembalinya perbedaan chipset di pasar global. S26 dan S26+ menggunakan Exynos 2600, chipset 2nm pertama yang menawarkan efisiensi daya luar biasa.
Namun, bagi para power user, S26 Ultra tetap menjadi raja dengan Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy yang didukung sistem pendingin Vapor Chamber 20% lebih luas.
Jika fotografi adalah prioritas, S26 Ultra tidak tertandingi. Sensor 200MP utamanya kini memiliki bukaan f/1.4 (lebih lebar 47% dari S25 Ultra), yang berarti performa low-light jauh lebih tajam.
S26 dan S26+ masih menggunakan konfigurasi triple kamera 50MP yang sangat mumpuni untuk kebutuhan media sosial, namun kalah jauh dalam kemampuan zoom digital yang mencapai 100x pada model Ultra.
S26 Ultra mendapatkan peningkatan pengisian daya signifikan menjadi 60W (Super Fast Charging 3.0), yang diklaim mampu mengisi 0-75% hanya dalam 30 menit. S26+ bertahan di 45W, sementara S26 standar masih di 25W.
Pilihlah S26 Ultra jika Anda menginginkan teknologi tercanggih, S Pen, dan kamera profesional. Pilih S26+ jika Anda butuh layar besar dengan harga lebih masuk akal. Namun, jika Anda menyukai ponsel ringkas yang bertenaga, S26 standar adalah pilihan terbaik di tahun 2026. (Z-10)
