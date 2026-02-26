Perbandingan Samsung Galaxy S26, S26+, S26 Ultra: Spesifikasi & Harga

rbandingan Samsung Galaxy S26, S26+, S26 Ultra.(Dok. Antara)

KELUARGA Samsung Galaxy S26 Series akhirnya resmi mendarat di Indonesia pada akhir Februari 2026. Menariknya, tahun ini Samsung membawa beberapa perubahan signifikan, mulai dari penggunaan chipset 2nm pertama di dunia pada varian standar dan Plus, hingga fitur "Privacy Display" yang eksklusif hadir pada model Ultra.

Bagi Anda yang sedang mempertimbangkan untuk melakukan upgrade, berikut adalah perbandingan mendalam antara Samsung Galaxy S26, S26+, dan S26 Ultra untuk membantu Anda menentukan pilihan yang paling tepat.

Perbandingan Spesifikasi Utama

Fitur Galaxy S26 Galaxy S26+ Galaxy S26 Ultra Layar 6.3" FHD+ Dynamic AMOLED 2X 6.7" QHD+ Dynamic AMOLED 2X 6.9" QHD+ Dynamic AMOLED 2X Chipset Exynos 2600 (2nm) Exynos 2600 (2nm) Snapdragon 8 Elite Gen 5 RAM 12GB 12GB 12GB / 16GB Penyimpanan 256GB / 512GB 256GB / 512GB 256GB / 512GB / 1TB Kamera Utama 50MP + 12MP + 10MP 50MP + 12MP + 10MP 200MP + 50MP + 50MP + 10MP Baterai 4.300 mAh 4.900 mAh 5.000 mAh Charging 25W Wired 45W Wired 60W Wired

Analisis Mendalam: Mana yang Harus Anda Pilih?

1. Desain dan Layar: Kompak vs Raksasa

Samsung Galaxy S26 (standar) mengalami peningkatan ukuran layar menjadi 6.3 inci, namun tetap mempertahankan predikat sebagai flagship paling kompak dan nyaman digenggam satu tangan.

Di sisi lain, S26 Ultra kini tampil lebih masif dengan layar 6.9 inci.

S26 Ultra memperkenalkan teknologi Privacy Display. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk mempersempit sudut pandang layar secara digital sehingga orang di samping Anda tidak bisa mengintip konten ponsel (anti-shoulder surfing).

Sementara itu, S26+ justru memegang keunggulan dalam ketajaman layar dengan tingkat pixel-per-inch (PPI) tertinggi di antara ketiganya.

2. Performa: Strategi Dua Chipset

Tahun 2026 menandai kembalinya perbedaan chipset di pasar global. S26 dan S26+ menggunakan Exynos 2600, chipset 2nm pertama yang menawarkan efisiensi daya luar biasa.

Namun, bagi para power user, S26 Ultra tetap menjadi raja dengan Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy yang didukung sistem pendingin Vapor Chamber 20% lebih luas.

3. Kamera: Dominasi Ultra

Jika fotografi adalah prioritas, S26 Ultra tidak tertandingi. Sensor 200MP utamanya kini memiliki bukaan f/1.4 (lebih lebar 47% dari S25 Ultra), yang berarti performa low-light jauh lebih tajam.

S26 dan S26+ masih menggunakan konfigurasi triple kamera 50MP yang sangat mumpuni untuk kebutuhan media sosial, namun kalah jauh dalam kemampuan zoom digital yang mencapai 100x pada model Ultra.

4. Baterai dan Pengisian Daya

S26 Ultra mendapatkan peningkatan pengisian daya signifikan menjadi 60W (Super Fast Charging 3.0), yang diklaim mampu mengisi 0-75% hanya dalam 30 menit. S26+ bertahan di 45W, sementara S26 standar masih di 25W.

Daftar Harga Resmi di Indonesia (Maret 2026)

Samsung Galaxy S26: Mulai Rp16.499.000

Samsung Galaxy S26+: Mulai Rp19.499.000

Samsung Galaxy S26 Ultra: Mulai Rp24.499.000

Kesimpulan: Pilih yang Mana?

Pilihlah S26 Ultra jika Anda menginginkan teknologi tercanggih, S Pen, dan kamera profesional. Pilih S26+ jika Anda butuh layar besar dengan harga lebih masuk akal. Namun, jika Anda menyukai ponsel ringkas yang bertenaga, S26 standar adalah pilihan terbaik di tahun 2026. (Z-10)