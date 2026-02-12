Jadwal Rilis Samsung Galaxy S26 Series, Segini Harganya

Headline
SAMSUNG kembali menetapkan standar baru dalam industri smartphone global dengan meluncurkan lini flagship terbaru mereka, Samsung Galaxy S26 Series. Di tahun 2026 ini, fokus utama Samsung bukan lagi sekadar peningkatan angka pada spesifikasi, melainkan integrasi mendalam antara hardware fabrikasi 2nm dan kecerdasan buatan (AI) yang lebih intuitif.
Setelah diperkenalkan secara global pada akhir Januari 2026, Samsung Indonesia secara resmi membuka keran pemesanan (pre-order) untuk Galaxy S26, S26+, dan S26 Ultra. Perangkat ini dijadwalkan mulai tersedia di seluruh gerai resmi Samsung Experience Store dan mitra retail di Indonesia pada pertengahan Februari 2026.
Bagi konsumen yang melakukan pre-order, Samsung biasanya menawarkan berbagai bonus menarik seperti upgrade kapasitas penyimpanan gratis dan paket data eksklusif.
Lini Galaxy S26 Series membawa perubahan signifikan pada sektor dapur pacu. Berikut adalah detail spesifikasi yang perlu Anda ketahui:
Samsung menggunakan chipset dengan fabrikasi 2nm yang diklaim 30% lebih efisien dalam penggunaan daya dibandingkan generasi sebelumnya. Hal ini membuat suhu ponsel tetap terjaga meskipun digunakan untuk tugas berat seperti rendering video atau bermain game dengan grafis ultra.
Varian Ultra tetap mengusung sensor 200MP, namun dengan peningkatan pada Image Signal Processor (ISP) berbasis AI. Fitur ini memungkinkan pengambilan foto malam hari (Nightography) yang hampir bebas noise dengan detail warna yang sangat akurat.
Fitur AI kini tidak hanya terbatas pada teks dan foto. Di Galaxy S26, AI dapat membantu pengguna menyusun jadwal secara otomatis berdasarkan percakapan di aplikasi pesan, serta fitur Real-time Voice Translation yang lebih lancar saat melakukan panggilan internasional.
|Model
|Kapasitas (RAM/ROM)
|Harga (Rupiah)
|Galaxy S26
|8GB / 256GB
|Rp14.499.000
|Galaxy S26+
|12GB / 256GB
|Rp17.999.000
|Galaxy S26 Ultra
|12GB / 256GB
|Rp24.999.000
|Galaxy S26 Ultra
|16GB / 1TB
|Rp29.999.000
Samsung Galaxy S26 Series adalah pilihan utama bagi Anda yang menginginkan teknologi paling mutakhir di tahun 2026. Dengan peningkatan pada sisi AI dan efisiensi hardware, perangkat ini bukan hanya sekadar alat komunikasi, melainkan asisten cerdas yang siap mendukung produktivitas tinggi. (Z-4)
