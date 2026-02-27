7 Fitur AI Unggulan Samsung Galaxy S26: Revolusi 'The Next AI Phone'

Samsung Galaxy S26.(Dok. Samsung)

SAMSUNG Electronics Indonesia resmi memperkenalkan lini flagship terbarunya, Samsung Galaxy S26, yang membawa standar baru dalam industri ponsel pintar. Mengusung julukan "The Next AI Phone", perangkat ini tidak hanya sekadar memberikan peningkatan spesifikasi perangkat keras, tetapi juga integrasi kecerdasan buatan (AI) yang lebih proaktif dan intuitif bagi penggunanya.

MX Product Marketing Senior Manager Samsung Electronics Indonesia, Ilham Indrawan, dalam presentasi produk di Jakarta Selatan, Kamis (26/2/2026), menegaskan bahwa Galaxy S26 dirancang untuk memahami kebutuhan pengguna tanpa perlu instruksi yang rumit.

"Samsung Galaxy S26 itu kita sebut sebagai the next AI phone, karena dia sudah mengerti kita jadi kita nggak perlu ngapain-ngapain, dia bisa cari informasinya atau dia juga bisa mensimulasikan sesuatu," kata Ilham.

1. Call Screening: Perlindungan dari Panggilan Spam

Salah satu fitur keamanan paling praktis yang diperkenalkan adalah Call Screening. Fitur ini berfungsi sebagai asisten pribadi yang menyaring setiap panggilan masuk, terutama dari nomor yang tidak dikenal atau potensi spam.

Saat diaktifkan, Galaxy AI akan menjawab telepon tersebut terlebih dahulu, menanyakan identitas, serta maksud dari penelepon. Pengguna dapat memantau transkrip percakapan secara real-time di layar untuk memutuskan apakah akan menerima panggilan tersebut atau mengabaikannya.

2. Now Nudge: Rekomendasi Kontekstual yang Pintar

Fitur Now Nudge membawa pengalaman pengguna ke level yang lebih personal. AI pada Galaxy S26 mampu membaca konteks aktivitas pengguna untuk memberikan saran yang relevan pada momen yang tepat.

Berbagi Foto: Jika teman meminta foto kucing melalui WhatsApp, AI akan memunculkan tombol "Share Photos" yang langsung mengarah ke galeri foto kucing yang telah terkurasi otomatis.

Cek Agenda: Saat menerima ajakan bermain padel atau pertemuan di akhir pekan, keyboard akan menyarankan "View Calendar" untuk mendeteksi potensi jadwal yang bentrok.

3. Evolusi Google Circle to Search

Kemampuan fitur Circle to Search di Samsung Galaxy S26 kini telah diperbarui. Jika pada versi sebelumnya AI hanya mengenali objek yang ditandai atau dilingkari, kini Galaxy S26 dapat memahami seluruh objek dan konteks informasi yang ditampilkan pada layar secara menyeluruh.

4. Bixby AI: Optimalisasi Performa Lewat Percakapan

Asisten virtual Bixby kini mengalami pembaruan yang fokus pada performa perangkat. Pengguna dapat mengatur teknis ponsel hanya dengan bahasa percakapan biasa. Contohnya, saat suhu ponsel meningkat, pengguna cukup berkata, "HP saya tiba-tiba terasa panas, bisa perbaiki masalahnya?". AI akan otomatis menelusuri penyebab dan menuntaskan kendala tersebut tanpa pengguna harus masuk ke menu pengaturan yang rumit.

5. Creative Studio dan Photo Assist

Untuk kebutuhan visual, Samsung menghadirkan dua fitur kreatif yang didukung oleh generative AI:

Fitur Fungsi Utama Creative Studio Mengolah foto atau teks prompt untuk menghasilkan visual seperti stiker, kartu ucapan, atau undangan kustom. Photo Assist Natural language editing yang memungkinkan edit foto lewat perintah suara/teks dalam Bahasa Indonesia (Contoh: "Buat kue ini utuh kembali").

Peningkatan pada Photo Assist menjadi primadona karena kemampuannya melakukan in-painting dan out-painting yang sangat halus hanya dengan deskripsi sederhana, memberikan kemudahan bagi pengguna awam untuk menghasilkan foto berkualitas profesional.

Dengan deretan inovasi ini, Samsung Galaxy S26 membuktikan bahwa teknologi kecerdasan buatan bukan lagi sekadar pelengkap, melainkan solusi nyata untuk mempermudah gaya hidup digital masyarakat modern. (Ant/H-3)