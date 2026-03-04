Perbandingan Spesifikasi iPhone 17 vs Samsung Galaxy S26: Fitur dan Keunggulannya

Headline
MEMASUKI tahun 2026, persaingan di pasar smartphone flagship mencapai titik puncaknya. Dua pemain utama, Apple dan Samsung, kembali meluncurkan jagoan mereka: lini iPhone 17 dan Samsung Galaxy S26. Keduanya tidak hanya menawarkan peningkatan performa, tetapi juga integrasi kecerdasan buatan (AI) yang jauh lebih mendalam dibandingkan generasi sebelumnya.
Bagi Anda yang berencana melakukan upgrade tahun ini, memahami perbedaan mendalam antara iPhone 17 Pro Max dan Samsung Galaxy S26 Ultra sangatlah penting. Berikut adalah analisis lengkap perbandingan spesifikasi dan fitur unggulan kedua perangkat tersebut.
Apple melakukan perubahan desain pada iPhone 17 Pro Max dengan memperkenalkan bodi aluminium unibody yang dipadukan dengan vapor chamber cooling untuk manajemen panas yang lebih baik. Layarnya yang berukuran 6,9 inci kini mendukung kecerahan puncak hingga 3.000 nits, memastikan visibilitas sempurna meski di bawah terik matahari langsung.
Samsung Galaxy S26 Ultra membalas dengan desain yang lebih ramping (ketebalan 7,9 mm) dan bobot lebih ringan (214 gram) dibandingkan kompetitornya. Keunggulan utama Samsung tahun ini adalah teknologi Privacy Display. Fitur ini memungkinkan pengguna membatasi sudut pandang layar sehingga orang di samping Anda tidak dapat melihat konten yang sedang dibuka.
Di sektor dapur pacu, kedua ponsel ini menggunakan fabrikasi 3nm generasi terbaru yang sangat efisien:
Apple akhirnya menyamakan resolusi ketiga kamera belakangnya menjadi 48 MP (Wide, Ultrawide, dan Telephoto). Dengan sistem "Fusion", iPhone 17 Pro Max mampu menghasilkan foto dengan detail luar biasa dan kemampuan zoom optik hingga 8x melalui teknik sensor crop yang ditingkatkan.
Samsung tetap mempertahankan sensor utama 200 MP, namun dengan ukuran sensor yang lebih besar (1/1.1 inci). Hal ini memungkinkan penangkapan cahaya 47% lebih banyak untuk fotografi malam hari (Nightography). Samsung juga unggul dalam fleksibilitas zoom dengan lensa periskop 5x yang didukung AI Zoom hingga 100x.
Untuk pertama kalinya dalam sejarah, iPhone 17 Pro Max memiliki kapasitas baterai yang sedikit lebih besar yakni 5.088 mAh. Berkat optimasi iOS 26, daya tahan baterainya diklaim sebagai yang terbaik di industri. Namun, dalam hal kecepatan pengisian, Samsung masih memimpin dengan dukungan 60W yang mampu mengisi daya 0-75% dalam waktu 30 menit saja.
Pilihan antara iPhone 17 Pro Max dan Samsung Galaxy S26 Ultra bergantung pada kebutuhan Anda. Jika Anda menginginkan ekosistem yang stabil, kualitas video profesional, dan nilai jual kembali yang tinggi, iPhone 17 Pro Max adalah jawabannya. Namun, jika Anda membutuhkan perangkat produktivitas dengan S Pen, fitur privasi layar inovatif, dan kemampuan multitasking AI yang agresif, Samsung Galaxy S26 Ultra adalah pemenangnya. (Z-4)
|Spesifikasi
|iPhone 17 Pro Max
|Samsung Galaxy S26 Ultra
|Material Bodi
|Aluminium Unibody
|Titanium / Aluminium Ringan
|Biometrik
|Face ID
|Ultrasonic Fingerprint
|Konektivitas
|Wi-Fi 7, USB-C 3.2
|Wi-Fi 7, S Pen, Satelit
