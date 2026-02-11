Daftar Harga iPhone 17 Februari 2026 & Kilas Balik Rumor Peluncuran Penerusnya

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
BANYAK pengguna yang bertanya-tanya mengenai pergerakan harga iPhone 17, terutama jika menoleh kembali ke masa awal tahun 2025 saat perangkat ini masih menjadi misteri. Saat ini, di Februari 2026, lini iPhone 17 telah menjadi standar baru ponsel flagship di Indonesia.
Artikel ini akan membedah harga resmi saat ini, membandingkannya dengan ekspektasi pasar pada Februari 2025, serta memberikan panduan belanja bagi Anda yang mengincar seri ini.
Pada Februari 2025, iPhone 17 masih berada dalam fase rumor panas. Saat itu, analis memprediksi kenaikan harga karena penggunaan layar ProMotion 120Hz di seluruh lini dan pengenalan model baru yang lebih tipis. Realitanya, Apple resmi meluncurkan seri ini pada September 2025 dan mulai masuk ke pasar Indonesia pada Oktober 2025 dengan struktur harga yang cukup kompetitif di kelasnya.
Menariknya, tepat satu tahun lalu di Februari 2025, Apple justru merilis iPhone 16e sebagai pilihan terjangkau. Kini di Februari 2026, kita sedang menyambut kehadiran penerusnya, yaitu iPhone 17e.
Berikut adalah tabel rincian harga iPhone 17 yang berlaku di iBox, Digimap, dan Erafone per hari ini:
|Model iPhone
|Kapasitas
|Harga
|iPhone 17
|256 GB
|Rp17.249.000
|iPhone 17
|512 GB
|Rp21.999.000
|iPhone Air (Slim)
|256 GB
|Rp21.249.000
|iPhone 17 Pro
|256 GB
|Rp23.749.000
|iPhone 17 Pro Max
|256 GB
|Rp25.749.000
|iPhone 17 Pro Max
|2 TB
|Rp43.999.000
Dibandingkan dengan seri iPhone 16 yang populer di awal 2025, iPhone 17 membawa beberapa peningkatan revolusioner yang membuatnya tetap layak dibeli di tahun 2026 ini:
Bagi Anda yang mencari harga lebih terjangkau, Apple dikabarkan akan mengumumkan iPhone 17e pada pertengahan Februari 2026 ini. Model ini diprediksi akan menggantikan posisi iPhone 16e dengan peningkatan pada chipset A19 dan dukungan MagSafe yang lebih cepat.
Untuk mendapatkan harga terbaik, redaksi Media Indonesia menyarankan beberapa poin berikut:
Harga cenderung stabil sejak peluncurannya di akhir 2025, namun banyak distributor memberikan bonus berupa poin loyalitas atau aksesoris gratis senilai Rp 1 jutaan.
iPhone Air fokus pada ketipisan desain (ultra-slim), sedangkan iPhone 17 reguler menawarkan keseimbangan antara performa dan kapasitas baterai yang lebih besar.
Sangat layak. Dengan RAM 12GB dan chip A19 Pro, ponsel ini didesain untuk tetap relevan hingga 5-6 tahun ke depan. (Z-10)
iPhone 17 sudah rilis! Cek ulasan lengkap fitur, desain baru, spesifikasi Chip A19 Bionic, dan harga resmi iPhone 17 series di Indonesia. Wajib baca sebelum beli.
Menjelang peluncuran resmi iPhone 17, rumor harga dan spesifikasi sudah ramai diperbincangkan. Model iPhone 17 Pro dan Pro Max diperkirakan akan lebih mahal
Apple selalu berhasil menarik perhatian dengan peluncuran produk-produk terbarunya, dan iPhone 17 tidak akan menjadi pengecualian.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved