Daftar Harga iPhone 17 Februari 2026 & Kilas Balik Rumor Peluncuran Penerusnya

Daftar Harga iPhone 17 Februari 2026.(Apple)

BANYAK pengguna yang bertanya-tanya mengenai pergerakan harga iPhone 17, terutama jika menoleh kembali ke masa awal tahun 2025 saat perangkat ini masih menjadi misteri. Saat ini, di Februari 2026, lini iPhone 17 telah menjadi standar baru ponsel flagship di Indonesia.

Artikel ini akan membedah harga resmi saat ini, membandingkannya dengan ekspektasi pasar pada Februari 2025, serta memberikan panduan belanja bagi Anda yang mengincar seri ini.

Pada Februari 2025, iPhone 17 masih berada dalam fase rumor panas. Saat itu, analis memprediksi kenaikan harga karena penggunaan layar ProMotion 120Hz di seluruh lini dan pengenalan model baru yang lebih tipis. Realitanya, Apple resmi meluncurkan seri ini pada September 2025 dan mulai masuk ke pasar Indonesia pada Oktober 2025 dengan struktur harga yang cukup kompetitif di kelasnya.

Menariknya, tepat satu tahun lalu di Februari 2025, Apple justru merilis iPhone 16e sebagai pilihan terjangkau. Kini di Februari 2026, kita sedang menyambut kehadiran penerusnya, yaitu iPhone 17e.

Daftar Harga Resmi iPhone 17 Series (Februari 2026)

Berikut adalah tabel rincian harga iPhone 17 yang berlaku di iBox, Digimap, dan Erafone per hari ini:

Model iPhone Kapasitas Harga iPhone 17 256 GB Rp17.249.000 iPhone 17 512 GB Rp21.999.000 iPhone Air (Slim) 256 GB Rp21.249.000 iPhone 17 Pro 256 GB Rp23.749.000 iPhone 17 Pro Max 256 GB Rp25.749.000 iPhone 17 Pro Max 2 TB Rp43.999.000

Perbandingan Spek: Mengapa Harus iPhone 17?

Dibandingkan dengan seri iPhone 16 yang populer di awal 2025, iPhone 17 membawa beberapa peningkatan revolusioner yang membuatnya tetap layak dibeli di tahun 2026 ini:

Layar ProMotion 120Hz: Kini tersedia di semua model, termasuk varian standar. Tidak ada lagi layar 60Hz yang tertinggal.

Kini tersedia di semua model, termasuk varian standar. Tidak ada lagi layar 60Hz yang tertinggal. Chip A19 Bionic: Dibangun dengan fabrikasi 3nm yang lebih efisien, memberikan daya tahan baterai lebih lama meski bodi lebih tipis.

Dibangun dengan fabrikasi 3nm yang lebih efisien, memberikan daya tahan baterai lebih lama meski bodi lebih tipis. Kamera Selfie 24MP: Peningkatan signifikan dari 12MP pada generasi sebelumnya, memberikan detail lebih tajam untuk video call dan konten media sosial.

Peningkatan signifikan dari 12MP pada generasi sebelumnya, memberikan detail lebih tajam untuk video call dan konten media sosial. Apple Intelligence: Fitur AI yang kini mendukung Bahasa Indonesia secara penuh di iOS 26.

Berita Terbaru: iPhone 17e Siap Meluncur

Bagi Anda yang mencari harga lebih terjangkau, Apple dikabarkan akan mengumumkan iPhone 17e pada pertengahan Februari 2026 ini. Model ini diprediksi akan menggantikan posisi iPhone 16e dengan peningkatan pada chipset A19 dan dukungan MagSafe yang lebih cepat.

Tips Membeli iPhone 17 di Februari 2026

Untuk mendapatkan harga terbaik, redaksi Media Indonesia menyarankan beberapa poin berikut:

Manfaatkan promo cicilan 0% hingga 24 bulan yang biasanya ditawarkan bank besar di bulan Februari. Cek program trade-in (tukar tambah) di iBox jika Anda memiliki iPhone seri 14 atau 15. Pastikan membeli unit dengan garansi resmi TAM atau Apple Indonesia untuk menghindari masalah blokir IMEI di masa depan.

People Also Ask (FAQ)

1. Apakah iPhone 17 sudah turun harga di Februari 2026?

Harga cenderung stabil sejak peluncurannya di akhir 2025, namun banyak distributor memberikan bonus berupa poin loyalitas atau aksesoris gratis senilai Rp 1 jutaan.

2. Apa perbedaan utama iPhone 17 dan iPhone Air?

iPhone Air fokus pada ketipisan desain (ultra-slim), sedangkan iPhone 17 reguler menawarkan keseimbangan antara performa dan kapasitas baterai yang lebih besar.

3. Apakah iPhone 17 Pro Max masih layak dibeli di 2026?

Sangat layak. Dengan RAM 12GB dan chip A19 Pro, ponsel ini didesain untuk tetap relevan hingga 5-6 tahun ke depan. (Z-10)