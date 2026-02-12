Perbandingan Samsung Galaxy S25 Ultra vs iPhone 17 Pro Max & Pixel 10 Pro: Flagship Terbaik 2026

Perbandingan Samsung Galaxy S25 Ultra vs iPhone 17 Pro Max & Pixel 10 Pro.(Freepik)

MEMASUKI awal tahun 2026, persaingan ponsel pintar kelas atas (flagship) semakin memanas. Samsung Galaxy S25 Ultra yang baru saja mendapatkan penyesuaian harga di pasar Indonesia kini harus berhadapan langsung dengan iPhone 17 Pro Max dan Google Pixel 10 Pro XL yang membawa inovasi chip terbaru.

Bagi Anda yang memiliki anggaran di atas 15 juta Rupiah, memilih satu di antara ketiganya bukan lagi sekadar soal merek, melainkan soal ekosistem AI dan kemampuan fotografi yang ditawarkan.

Artikel ini akan membedah perbandingan spesifikasi teknis, performa nyata di lapangan, serta analisis harga terbaru agar Anda tidak salah investasi di tahun 2026.

Tabel Perbandingan Spesifikasi Utama (Update Februari 2026)

Fitur Samsung Galaxy S25 Ultra iPhone 17 Pro Max Google Pixel 10 Pro XL Chipset Snapdragon 8 Elite for Galaxy Apple A19 Pro (3nm) Google Tensor G5 (TSMC) Layar 6.9-inch Dynamic AMOLED 2X 6.9-inch Super Retina XDR 6.8-inch LTPO OLED RAM 12GB / 16GB 12GB 16GB Kamera Utama 200MP + 50MP + 50MP + 10MP 48MP + 48MP + 48MP 50MP + 48MP + 48MP Baterai 5.000 mAh (45W) ~4.685 mAh (25W MagSafe) 5.200 mAh (39W) Harga (Est.) Rp18.999.000 Rp22.499.000 Rp17.500.000

Snapdragon 8 Elite vs A19 Pro

Di tahun 2026, Samsung Galaxy S25 Ultra menggunakan Snapdragon 8 Elite yang dioptimalkan khusus untuk perangkat Galaxy. Berdasarkan pengujian terbaru, chip ini memiliki efisiensi daya yang jauh lebih baik dibandingkan generasi sebelumnya, memungkinkan penggunaan berat hingga 1,5 hari.

Di sisi lain, iPhone 17 Pro Max dengan A19 Pro tetap unggul dalam performa single-core, namun Samsung mengejar ketertinggalan dalam kemampuan multitasking berkat opsi RAM hingga 16GB.

Google Pixel 10 Pro XL tidak mengejar angka benchmark mentah. Tensor G5 yang kini diproduksi oleh TSMC fokus pada integrasi AI yang lebih mulus. Jika Anda sering menggunakan fitur transkripsi langsung atau pengeditan foto berbasis AI (Magic Editor), Pixel tetap menjadi yang paling intuitif.

Layar dan Desain: Keunggulan Anti-Reflektif Samsung

Satu hal yang membuat Samsung Galaxy S25 Ultra unggul telak di tahun 2026 adalah penggunaan Gorilla Armor 2. Lapisan anti-reflektif ini secara signifikan mengurangi pantulan cahaya hingga 75% dibandingkan iPhone 17 Pro Max.

Saat digunakan di bawah terik matahari Jakarta, layar Samsung terlihat jauh lebih jernih meskipun iPhone memiliki tingkat kecerahan puncak yang mencapai 3.000 nits.

iPhone 17 Pro Max sendiri melakukan perubahan desain dengan memperkenalkan vapor chamber untuk manajemen panas yang lebih baik, namun bobotnya tetap lebih berat (233 gram) dibandingkan Samsung (218 gram) yang menggunakan material titanium lebih ringan.

Catatan Redaksi: Harga Mata Uang Rupiah untuk Samsung Galaxy S25 Ultra per Februari 2026 mengalami kenaikan sekitar Rp300.000 - Rp500.000 akibat biaya komponen global.

Kesimpulan: Mana yang Harus Anda Pilih?

Pilih Samsung Galaxy S25 Ultra jika: Anda menginginkan layar terbaik dengan fitur anti-silau, butuh stylus S-Pen untuk produktivitas, dan mencari HP flagship dengan bobot paling ringan di kelasnya.

Pilih iPhone 17 Pro Max jika: Anda sudah berada di ekosistem Apple, mengutamakan kualitas video profesional, dan membutuhkan kapasitas penyimpanan hingga 2TB.

Pilih Google Pixel 10 Pro XL jika: Anda menginginkan pengalaman Android paling cerdas dengan fitur AI paling mutakhir dan kualitas foto yang lebih natural.

FAQ (People Also Ask)

Berapa harga Samsung Galaxy S25 Ultra di Indonesia tahun 2026?

Harga resmi mulai dari Rp18.999.000 untuk varian 256GB, hingga Rp23.999.000 untuk varian 1TB.

Apakah layar Samsung S25 Ultra lebih bagus dari iPhone 17 Pro Max?

Dalam hal visibilitas luar ruangan, Samsung lebih unggul berkat lapisan Gorilla Armor 2 yang anti-silau, meski iPhone memiliki kecerahan puncak yang lebih tinggi.

Apakah Samsung S25 Ultra sudah mendukung satelit?

Ya, model tahun 2026 ini sudah dilengkapi dengan fitur konektivitas satelit darurat untuk wilayah tertentu. (Z-10)