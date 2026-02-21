Perbandingan iPhone 17 vs iPhone 17 Pro Max: Perbedaan Spesifikasi, Layar LTPO, dan Harga

Headline
TAHUN 2026 menandai langkah besar Apple dalam menghadirkan teknologi layar kelas atas ke seluruh lini produknya. Melalui iPhone 17 series, Apple secara resmi mengakhiri era layar 60Hz pada model standar. Kini, perdebatan antara memilih iPhone 17 atau iPhone 17 Pro Max bukan lagi soal kemulusan layar, melainkan kebutuhan akan fitur profesional.
Highlights Utama:
Perubahan paling mencolok tahun ini adalah penggunaan panel LTPO (Low-Temperature Polycrystalline Oxide) di seluruh model. iPhone 17 standar kini memiliki refresh rate adaptif 1Hz hingga 120Hz, yang sebelumnya hanya eksklusif untuk model Pro. Hal ini membuat navigasi antarmuka iOS 26 terasa sangat mulus di semua varian.
|Fitur
|iPhone 17
|iPhone 17 Pro Max
|Ukuran Layar
|6,3 Inci
|6,9 Inci
|Panel
|LTPO Super Retina XDR
|LTPO Super Retina XDR
|Refresh Rate
|120Hz (Adaptif)
|120Hz (Adaptif)
|Chipset
|Apple A19
|Apple A19 Pro
|RAM
|8GB
|12GB
Meskipun keduanya mendukung Apple Intelligence, iPhone 17 Pro Max memiliki keunggulan teknis dengan chip A19 Pro. Chip ini dirancang untuk menangani beban kerja berat seperti rendering video 4K ProRes dan gaming AAA dengan ray tracing yang lebih stabil berkat teknologi vapor chamber cooling.
Kamera iPhone 17 Pro Max membawa lompatan besar dengan konfigurasi tiga sensor 48MP. Kamera periskop barunya memungkinkan zoom optik hingga 8x tanpa kehilangan detail. Sementara itu, iPhone 17 standar tetap menggunakan sistem dua kamera (Wide dan Ultra Wide) 48MP yang sudah dioptimalkan untuk pengambilan video spasial bagi pengguna Apple Vision Pro.
Berdasarkan pantauan di distributor resmi, berikut adalah estimasi harga:
Jika Anda merasa refresh rate 120Hz adalah alasan utama untuk upgrade, maka iPhone 17 standar adalah pilihan paling bernilai (value for money) tahun ini. Namun, bagi pengguna profesional yang membutuhkan layar paling lega, daya tahan baterai hingga 37 jam, dan kemampuan zoom kamera terbaik, iPhone 17 Pro Max tetap tidak tergantikan. (Z-10)
