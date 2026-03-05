Daftar Harga iPhone 16 Series Maret 2026, Turun setelah iPhone 17 Rilis

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
KEHADIRAN iPhone 17 series di pasar global dan Indonesia telah membawa angin segar bagi para pemburu gadget Apple. Memasuki Maret 2026, harga iPhone 16 series terpantau mengalami penurunan signifikan di berbagai distributor resmi seperti iBox dan Digimap. Penurunan ini menjadikannya opsi yang sangat menggiurkan bagi pengguna yang menginginkan performa flagship dengan harga yang lebih rasional.
Meskipun iPhone 17 sudah beredar, iPhone 16 tetap menjadi primadona karena dukungan Apple Intelligence yang sudah matang dan chipset A18 yang masih sangat bertenaga untuk menjalankan aplikasi berat hingga dua tahun ke depan. Penurunan harga hingga jutaan rupiah membuat value for money perangkat ini meningkat drastis dibandingkan saat pertama kali rilis.
Berikut adalah tabel estimasi harga terbaru iPhone 16 series di Indonesia setelah penyesuaian pasar:
|Model iPhone
|Kapasitas
|Harga Maret 2026 (Mata Uang Rupiah)
|iPhone 16
|128GB
|Rp13.719.000
|256GB
|Rp15.999.000
|512GB
|Rp19.999.000
|iPhone 16 Plus
|128GB
|Rp15.999.000
|256GB
|Rp18.499.000
|512GB
|Rp22.999.000
|iPhone 16 Pro
|128GB
|Rp17.499.000
|256GB
|Rp19.999.000
|512GB
|Rp23.499.000
|iPhone 16 Pro Max
|256GB
|Rp20.499.000
|512GB
|Rp24.499.000
|1TB
|Rp27.999.000
Bagi Anda yang bimbang antara membeli iPhone 16 yang sedang turun harga atau iPhone 17 yang baru rilis, berikut adalah poin perbandingan utamanya:
iPhone 17 membawa peningkatan pada teknologi layar dengan Ceramic Shield 2 yang lebih tahan gores dan pantulan cahaya yang lebih rendah. Selain itu, seluruh lini iPhone 17 kini sudah mendukung ProMotion 120Hz, fitur yang sebelumnya hanya ada di seri Pro pada era iPhone 16.
iPhone 16 menggunakan chip A18 (standar) dan A18 Pro, sementara iPhone 17 sudah dibekali chip A19 yang dibangun dengan fabrikasi lebih efisien. Chip A19 menawarkan peningkatan performa AI yang lebih cepat untuk fitur-fitur pemrosesan gambar dan video real-time.
Salah satu keunggulan mencolok iPhone 17 adalah kamera depan 24MP yang jauh lebih tajam dibandingkan kamera depan 12MP pada iPhone 16. Ini memberikan detail yang lebih baik untuk panggilan video dan konten media sosial.
Pastikan membeli di Authorized Reseller untuk mendapatkan garansi resmi Indonesia dan layanan purna jual yang terjamin.
Apple resmi merilis iOS 26.2.1 Januari 2026. Simak panduan update, fitur AirTag 2, dan daftar iPhone yang kompatibel mulai iPhone 11 hingga iPhone 17.
Polsek Kelapa Gading masih melakukan perburuan intensif terhadap pelaku R yang berperan sebagai joki sepeda motor saat kejadian.
Menjelang rilis iPhone 17, harga iPhone 15 dan 16 turun tajam di Oktober 2025. Seri Pro dan Pro Max paling diburu karena kini harganya jauh lebih terjangkau
APPLE dijadwalkan merilis ponsel teranyar mereka yakni Iphone 17 series pada 9 September 2025.
DISTRIBUTOR resmi Apple Digimap resmi menjual seri iPhone 16 di Indonesia, diwarnai antusiasme para penggemar produk yang mengantre untuk mendapatkan varian teranyar
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved