Daftar Harga iPhone 16 Series Maret 2026, Turun setelah iPhone 17 Rilis

iPhone 16 Series(Doc Apple Hub)

KEHADIRAN iPhone 17 series di pasar global dan Indonesia telah membawa angin segar bagi para pemburu gadget Apple. Memasuki Maret 2026, harga iPhone 16 series terpantau mengalami penurunan signifikan di berbagai distributor resmi seperti iBox dan Digimap. Penurunan ini menjadikannya opsi yang sangat menggiurkan bagi pengguna yang menginginkan performa flagship dengan harga yang lebih rasional.

Mengapa iPhone 16 Masih Layak di Tahun 2026?

Meskipun iPhone 17 sudah beredar, iPhone 16 tetap menjadi primadona karena dukungan Apple Intelligence yang sudah matang dan chipset A18 yang masih sangat bertenaga untuk menjalankan aplikasi berat hingga dua tahun ke depan. Penurunan harga hingga jutaan rupiah membuat value for money perangkat ini meningkat drastis dibandingkan saat pertama kali rilis.

Daftar Harga iPhone 16 Series Maret 2026

Berikut adalah tabel estimasi harga terbaru iPhone 16 series di Indonesia setelah penyesuaian pasar:

Model iPhone Kapasitas Harga Maret 2026 (Mata Uang Rupiah) iPhone 16 128GB Rp13.719.000 256GB Rp15.999.000 512GB Rp19.999.000 iPhone 16 Plus 128GB Rp15.999.000 256GB Rp18.499.000 512GB Rp22.999.000 iPhone 16 Pro 128GB Rp17.499.000 256GB Rp19.999.000 512GB Rp23.499.000 iPhone 16 Pro Max 256GB Rp20.499.000 512GB Rp24.499.000 1TB Rp27.999.000

Perbandingan iPhone 16 vs iPhone 17

Bagi Anda yang bimbang antara membeli iPhone 16 yang sedang turun harga atau iPhone 17 yang baru rilis, berikut adalah poin perbandingan utamanya:

1. Layar dan Desain

iPhone 17 membawa peningkatan pada teknologi layar dengan Ceramic Shield 2 yang lebih tahan gores dan pantulan cahaya yang lebih rendah. Selain itu, seluruh lini iPhone 17 kini sudah mendukung ProMotion 120Hz, fitur yang sebelumnya hanya ada di seri Pro pada era iPhone 16.

2. Performa Chipset

iPhone 16 menggunakan chip A18 (standar) dan A18 Pro, sementara iPhone 17 sudah dibekali chip A19 yang dibangun dengan fabrikasi lebih efisien. Chip A19 menawarkan peningkatan performa AI yang lebih cepat untuk fitur-fitur pemrosesan gambar dan video real-time.

3. Kamera Depan

Salah satu keunggulan mencolok iPhone 17 adalah kamera depan 24MP yang jauh lebih tajam dibandingkan kamera depan 12MP pada iPhone 16. Ini memberikan detail yang lebih baik untuk panggilan video dan konten media sosial.

Pastikan membeli di Authorized Reseller untuk mendapatkan garansi resmi Indonesia dan layanan purna jual yang terjamin.

Keunggulan Memilih iPhone 16 di Tahun 2026