Daftar Harga iPhone 17 Akhir Februari 2026, Turun hingga Rp1 Juta

iPhone 17 Series(Doc Tech Info)

MEMASUKI penghujung Februari 2026, kabar gembira datang bagi para pencinta produk Apple di Tanah Air. Harga lini flagship terbaru, iPhone 17 Series, terpantau mengalami koreksi harga yang cukup signifikan di berbagai distributor resmi seperti iBox, Digimap, dan Erafone.

Penurunan harga ini mencapai angka Rp1.000.000 untuk beberapa varian tertentu, menjadikannya momen yang sangat tepat bagi Anda yang berencana melakukan upgrade perangkat sebelum memasuki bulan Ramadan yang jatuh di akhir Maret mendatang.

Daftar Harga iPhone 17 Terbaru (23 - 28 Februari 2026)

Berdasarkan pantauan pasar di gerai resmi, berikut adalah rincian harga terbaru iPhone 17 series yang berlaku untuk periode akhir Februari 2026:

Model iPhone Kapasitas Harga Terbaru (Februari 2026) Status Harga iPhone 17 256 GB Rp16.731.000 Turun Rp500rb 512 GB Rp21.399.000 Turun Rp600rb iPhone 17 Air 256 GB Rp20.249.000 Turun Rp1 Juta 512 GB Rp24.999.000 Turun Rp1 Juta iPhone 17 Pro 256 GB Rp22.749.000 Turun Rp1 Juta 512 GB Rp27.249.000 Turun Rp1 Juta 1 TB Rp31.999.000 Turun Rp1 Juta iPhone 17 Pro Max 256 GB Rp25.749.000 Tetap 512 GB Rp30.249.000 Tetap

Harga di atas dapat berubah sewaktu-waktu tergantung kebijakan masing-masing distributor dan ketersediaan stok di tiap wilayah.

Mengapa iPhone 17 Layak Dimiliki?

Selain penurunan harga yang menggiurkan, iPhone 17 membawa sejumlah lompatan teknologi yang tidak ditemukan pada generasi sebelumnya. Berikut adalah keunggulan utamanya:

1. Layar ProMotion 120Hz di Semua Lini

Tahun 2026 menjadi sejarah bagi Apple karena akhirnya memberikan teknologi ProMotion 120Hz ke semua model, termasuk iPhone 17 varian reguler. Dengan panel LTPO, layar ini bisa menyesuaikan refresh rate secara adaptif, memberikan pengalaman visual yang sangat mulus namun tetap hemat daya.

2. Chipset A19 yang Super Efisien

Dapur pacu iPhone 17 ditenagai oleh chip A19 yang dibangun dengan arsitektur 3nm. Chip ini menawarkan performa CPU yang lebih kencang dan efisiensi baterai yang lebih baik, sangat optimal untuk menjalankan fitur berbasis AI di iOS 26.

3. Kamera Fusion 48 MP

Sektor fotografi diperkuat dengan sistem Dual Camera Fusion 48 MP yang mampu menghasilkan detail gambar tajam meski dalam kondisi cahaya redup. Fitur video spasial juga kini hadir untuk mendukung ekosistem Apple Vision Pro.

4. Desain Tangguh Ceramic Shield 2

Apple menggunakan material Ceramic Shield generasi kedua yang diklaim 3 kali lebih tahan goresan. Ketahanan airnya pun ditingkatkan hingga kedalaman 6 meter, memberikan rasa aman lebih bagi pengguna aktif.

Dengan penurunan harga hingga Rp1 juta di akhir Februari ini, iPhone 17 menjadi pilihan gadget yang sangat kompetitif di kelasnya. Pastikan Anda melakukan pembelian di gerai resmi untuk mendapatkan garansi penuh selama satu tahun. (Z-4)