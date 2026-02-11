Rumor Samsung Galaxy S26 dan S26 Ultra, Berikut Spesifikasi, Harga dan Jadwal Rilisnya

Samsung Galaxy S26 Ultra(Doc Gadgetbyte)

DUNIA teknologi kembali bergejolak menjelang ajang Galaxy Unpacked 2026. Sebagai lini flagship paling dinanti, Samsung Galaxy S26 dan S26 Ultra membawa ekspektasi tinggi, terutama setelah kesuksesan seri sebelumnya dalam mengintegrasikan kecerdasan buatan. Tahun ini, Samsung tampaknya tidak hanya fokus pada peningkatan performa mentah, tetapi juga melakukan perombakan estetika yang sudah lama dinantikan para penggemar setianya.

Jadwal Rilis: Kapan Galaxy Unpacked 2026 Digelar?

Berdasarkan laporan terbaru dari berbagai sumber industri di San Francisco, Samsung dijadwalkan akan menggelar acara Galaxy Unpacked pada 25 Februari 2026. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang sering mengambil slot bulan Januari, pergeseran ke akhir Februari ini disebut-sebut untuk memberikan ruang bagi optimasi penuh pada chipset fabrikasi 2nm terbaru.

Setelah diperkenalkan secara global, masa pre-order biasanya akan langsung dibuka pada hari yang sama. Untuk pasar Indonesia, perangkat ini diperkirakan akan mulai tersedia secara luas di gerai ritel pada 11 Maret 2026.

Bocoran Desain: Selamat Tinggal Sudut Tajam

Perubahan paling mencolok pada Samsung Galaxy S26 Ultra terletak pada ergonominya. Jika seri Ultra sebelumnya dikenal dengan sudut yang sangat kotak dan tajam, Galaxy S26 Ultra rumornya akan mengadopsi sudut yang lebih membulat (rounded corners). Langkah ini diambil untuk meningkatkan kenyamanan genggam, mengingat ukuran layarnya yang semakin masif.

Selain itu, Samsung dikabarkan meninggalkan konsep lensa kamera yang terpisah-pisah di bagian belakang. Sebagai gantinya, akan ada "Camera Island" atau modul kamera yang menyatu, memberikan tampilan yang lebih bersih dan futuristik. Material bingkai juga diprediksi menggunakan Armor Aluminum 2.0 yang lebih ringan namun tetap memiliki durabilitas setara titanium.

Spesifikasi Teknis: Monster Performa 2nm

Samsung Galaxy S26 Ultra dipastikan akan menggunakan chipset eksklusif Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy secara global. Sementara itu, untuk varian reguler S26 dan S26+, terdapat kemungkinan penggunaan Exynos 2600 di beberapa wilayah, termasuk Indonesia, yang diklaim memiliki efisiensi daya 30% lebih baik dibanding generasi sebelumnya.

Fitur Galaxy S26 (Reguler) Galaxy S26 Ultra Layar 6.3 inci Dynamic AMOLED 2X 6.9 inci LTPO AMOLED (3000 nits) Chipset Exynos 2600 / Snapdragon 8 Gen 5 Snapdragon 8 Elite Gen 5 RAM 12GB 12GB / 16GB Kamera Utama 50MP + 50MP (Ultrawide) 200MP + 50MP (Periskop 5x) Baterai 4,300 mAh (45W) 5,500 mAh (60W)

Estimasi Harga dalam Mata Uang Rupiah

Kenaikan harga komponen, terutama pada sektor memori dan chipset fabrikasi terbaru, berdampak pada harga jual. Samsung juga dikabarkan menghapus varian 128GB, sehingga standar terendah kini dimulai dari 256GB.

Samsung Galaxy S26 (8/256GB): Mulai Rp15.999.000

Samsung Galaxy S26 Plus (12/256GB): Mulai Rp18.499.000

Samsung Galaxy S26 Ultra (12/256GB): Mulai Rp24.999.000

Samsung Galaxy S26 Ultra (16/1TB): Mencapai Rp31.500.000

