Canggih! Layar Samsung S26 Ultra Bisa Tiba-Tiba 'Gelap' saat Diintip Orang Lain

SAMSUNG resmi memperkenalkan lini flagship terbarunya, Galaxy S26 Ultra. Tahun ini, Samsung membawa inovasi keamanan yang sangat spesifik dan menjadi yang pertama di dunia: fitur layar anti-intip bawaan yang disebut Privacy Display.
Fitur ini dirancang khusus untuk melindungi privasi pengguna di ruang publik, seperti transportasi umum atau kafe. Dengan teknologi ini, layar ponsel tidak lagi bisa diintip oleh orang di sekitar tanpa perlu menggunakan aksesori tambahan.
"Fitur Privacy Display menjadikan S26 Ultra menjadi smartphone pertama di dunia yang punya fitur ini," kata MX Product Marketing Senior Manager Samsung Electronics Indonesia, Ilham Indrawan, dalam presentasi produk di Jakarta Selatan, Kamis (26/2).
Saat fitur ini aktif, layar Galaxy S26 Ultra akan tetap terlihat jernih jika dilihat lurus dari depan. Namun, tampilan layar akan nampak samar atau gelap jika dilihat dari sudut kemiringan sisi kiri, kanan, atas, maupun bawah.
Penggunaannya pun sangat praktis. Fitur ini dapat diakses langsung melalui panel Control Center hanya dengan sekali gulir ke bawah. Menariknya, fitur ini sangat fleksibel:
Rahasia di balik teknologi ini terletak pada struktur piksel layar yang memiliki dua lapis, yaitu narrow pixel dan wide pixel. Saat fitur nonaktif, kedua piksel bekerja bersamaan. Namun, saat Privacy Display dinyalakan, layar hanya akan menjalankan wide pixel, sementara narrow pixel dimatikan untuk membatasi sudut pandang.
Tak hanya soal keamanan, Galaxy S26 Ultra juga membawa peningkatan performa yang signifikan. Ponsel ini dibekali chipset Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy dari Qualcomm. Dapur pacu ini menjanjikan performa CPU 19% lebih tinggi dibandingkan generasi sebelumnya.
Sektor memori pun hadir dalam beberapa opsi:
Di sektor fotografi, Samsung tetap mempertahankan sensor utama 200 MP, namun dengan peningkatan pada aperture yang kini lebih luas menjadi f/1.4. Hal ini memungkinkan kamera menangkap cahaya lebih efisien di kondisi gelap. Kamera utama ini didampingi lensa telefoto 10 MP dan lensa ultrawide 50 MP.
Untuk urusan daya, baterai berkapasitas 5000 mAh kini didukung oleh pengisian daya cepat yang ditingkatkan menjadi 60W (naik dari 45W pada generasi sebelumnya), serta pengisian daya nirkabel 25W.
