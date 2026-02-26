5 Fitur Unggulan Samsung Galaxy S26 Ultra: Performa Gaming Dingin & Fast Charging

Fitur Unggulan Samsung Galaxy S26 Ultra(MI/Intan Safitri)

SAMSUNG resmi memperkenalkan Samsung Galaxy S26 Ultra sebagai kasta tertinggi di lini Samsung S26 Series pada 26 Februari 2026. Perangkat ini membawa lompatan besar pada aspek manajemen suhu, efisiensi sistem, hingga kecepatan pengisian daya yang lebih matang.

Dalam sesi peluncuran bertajuk The Next Galaxy First Hands On di Jakarta (26/2), MX Product Marketing Senior Manager Samsung, Ilham Indrawan, menegaskan bahwa peningkatan Galaxy S26 Ultra tidak hanya terjadi di atas kertas, melainkan fokus pada kenyamanan penggunaan nyata sehari-hari.

1. Performa Gaming Stabil dengan Suhu Hanya 37°C

Salah satu sorotan utama Samsung tahun ini adalah manajemen termal yang revolusioner. Dalam demonstrasi pengujian, perangkat ini diuji memainkan gim berat selama dua jam berturut-turut.

“Kami tes dipakai main game dua jam nonstop. Suhunya hanya 37°C. Rata-rata smartphone lain bisa tembus 41 - 42° dalam skenario yang sama. Jadi ini peningkatan signifikan dari sisi thermal management di Samsung S26 Series,” ujar Ilham Indrawan.

Sistem pendinginan terbaru ini secara otomatis menyeimbangkan performa dan temperatur. Jika suhu mendekati titik tertentu, frame rate akan disesuaikan agar tetap stabil tanpa membuat perangkat terasa panas di tangan.

“Rata-rata pengguna masih di sekitar 40 derajat. Di atas 45 derajat sudah terasa tidak nyaman,” jelasnya.

2. Fast Charging 60W: 75% dalam 30 Menit

Samsung akhirnya memberikan peningkatan signifikan pada sektor pengisian daya. Galaxy S26 Ultra kini mendukung teknologi fast charging hingga 60W.

“Galaxy S26 Ultra sekarang sudah mendukung fast charging hingga 60W. Dari 0 sampai 75% hanya butuh sekitar 30 menit,” tambah Ilham. Kecepatan ini menjadi solusi krusial bagi pengguna dengan mobilitas tinggi agar baterai cukup untuk penggunaan seharian dalam waktu singkat.

Catatan Performa: Peningkatan daya ini merupakan respon Samsung terhadap kebutuhan efisiensi waktu bagi para profesional dan power user.

3. Efisiensi Ekosistem One UI 8.5 & Baterai 5.000 mAh

Meski secara fisik kapasitas baterai tetap di angka 5.000 mAh, Samsung mengklaim daya tahannya jauh lebih awet dibandingkan generasi sebelumnya. Fokus Samsung S26 kini bergeser pada efisiensi ekosistem secara menyeluruh.

“Fokus kami bukan hanya soal kapasitas baterai, tapi efisiensi ekosistem secara keseluruhan. Chipset lebih power efficient, One UI 8.5 juga dioptimalkan untuk konsumsi daya. Jadi secara daily use tetap stabil tanpa harus menambah kapasitas,” ungkap Ilham.

4. Galaxy AI yang Canggih namun Tetap Menjaga Privasi

Galaxy AI tetap menjadi tulang punggung fitur cerdas Samsung, terutama pada integrasi sistem notifikasi dan keyboard. Menjawab kekhawatiran soal keamanan data, Samsung memberikan penegasan terkait privasi pengguna.

“Yang dibaca oleh fitur tersebut hanyalah notifikasi yang tampil di layar, bukan mengakses isi aplikasi secara langsung seperti WhatsApp atau Gmail. Jika tidak muncul di notifikasi, maka sistem tidak bisa membacanya.” Penegasan ini menjadi komitmen Samsung terhadap perlindungan data pribadi pengguna.

5. Penggunaan Chipset Snapdragon Khusus Varian Ultra

Samsung S26 menerapkan strategi segmentasi chipset yang lebih jelas pada tahun 2026. Galaxy S26 Ultra secara eksklusif menggunakan chipset Snapdragon terbaru.

“Pengguna Ultra adalah power user yang butuh performa paling kencang. Karena itu kami gunakan Snapdragon untuk Ultra. Sementara varian base dan Plus dengan Exynos lebih difokuskan pada efisiensi daya dan keseimbangan performa harian,” tutup Ilham.

Kesimpulan

Samsung Galaxy S26 Ultra membawa peningkatan yang terukur pada performa, pengisian daya, serta efisiensi sistem, tanpa mengubah fondasi utama seperti kapasitas baterai. Pendekatannya kini lebih pada optimalisasi menyeluruh untuk memberikan pengalaman penggunaan yang lebih stabil dan nyaman. (Z-10)