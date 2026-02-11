Simak! Ini Bocoran Spesifikasi Samsung Galaxy S26 Ultra: Kamera Sensor Sony & Snapdragon 8 Elite Gen 5

Bocoran Samsung Galaxy S26 Ultra(Dok. Samsung Fans)

MEMASUKI awal tahun 2026, antusiasme terhadap lini flagship terbaru Samsung mencapai puncaknya. Jika Anda sedang mempertimbangkan untuk memperbarui perangkat, Samsung Galaxy S26 Ultra diprediksi akan membawa perubahan paling signifikan dalam tiga tahun terakhir.

Dilandir dari Samsung Fans, mulai dari performa chipset hingga revolusi desain yang kabarnya akan meninggalkan gaya minimalis demi fungsionalitas kamera yang lebih gahar.

Jadwal Rilis dan Status TKDN di Indonesia

Berdasarkan data terbaru dari laman sertifikasi, perangkat dengan nomor model SM-S948B yang diyakini sebagai Galaxy S26 Ultra telah mengantongi nilai TKDN sebesar 37,50% pada Januari 2026.

Hal ini menandakan lampu hijau bagi Samsung untuk segera memasarkan perangkat ini di tanah air. Acara Galaxy Unpacked sendiri diprediksi akan digelar pada Rabu, 25 Februari 2026, di San Francisco, dengan ketersediaan unit di pasar global termasuk Indonesia mulai pertengahan Maret 2026.

Samsung Galaxy S26 Ultra diperkirakan akan menjadi ponsel pertama Samsung yang mendukung pengisian daya cepat 60W, sebuah lompatan dari standar 45W yang telah digunakan selama bertahun-tahun.

Performa: Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy

Samsung dipastikan akan menggunakan chipset terbaru Qualcomm, yakni Snapdragon 8 Elite Gen 5, secara eksklusif untuk model Ultra di seluruh wilayah. Chipset ini dibangun dengan proses fabrikasi 3nm (N3P) dari TSMC yang menjanjikan peningkatan efisiensi daya hingga 40 persen dibandingkan generasi sebelumnya.

Satu poin unik yang menjadi keunggulan tahun ini adalah integrasi Advanced Professional Video (APV) codec secara native, yang memungkinkan perekaman video kualitas lossless langsung dari perangkat seluler. Dukungan RAM juga ditingkatkan menjadi opsi 16GB untuk mendukung fitur "Galaxy Intelligence 2.0" yang lebih rakus memori.

Kamera: Sensor Lebih Besar, Bukan Sekadar Megapiksel

Meskipun sempat beredar rumor penggunaan sensor 320MP, bocoran terbaru dari rantai pasokan menunjukkan bahwa Samsung lebih memilih kualitas sensor daripada angka megapiksel. Galaxy S26 Ultra dikabarkan akan menggunakan sensor utama 200MP baru dari Sony dengan ukuran 1/1.1 inci.

Ukuran fisik sensor yang lebih besar ini (naik dari 1/1.3 inci pada S25 Ultra) memungkinkan penangkapan cahaya yang jauh lebih baik untuk fotografi malam hari. Perubahan ini juga memaksa Samsung mengubah desain belakang ponsel, beralih dari lensa "floating" ke modul kamera "monolithic island" yang lebih tebal untuk mengakomodasi optik yang lebih besar.

Tabel Perbandingan Spesifikasi (Prediksi)

Fitur Galaxy S25 Ultra Galaxy S26 Ultra (Bocoran) Chipset Snapdragon 8 Gen 4 Snapdragon 8 Elite Gen 5 Layar 6.8-inch Dynamic AMOLED 6.9-inch Dynamic AMOLED 2X Kecerahan 2.600 Nits 3.000 Nits Kamera Utama 200MP (1/1.3") 200MP (1/1.1" Sony Sensor) Pengisian Daya 45W Wired 60W Wired

Kelebihan dan Kekurangan

Kelebihan

Sensor kamera utama jauh lebih besar untuk bokeh natural dan performa low-light superior.

Kecepatan pengisian daya meningkat menjadi 60W setelah bertahun-tahun tertahan di 45W.

Desain sudut yang lebih membulat memberikan kenyamanan genggam yang lebih baik dibandingkan desain kotak sebelumnya.

Fitur AI real-time yang lebih cepat berkat NPU pada Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Kekurangan

Desain modul kamera yang lebih menonjol (camera bump) mungkin tidak disukai semua orang.

Prediksi harga yang merangkak naik akibat peningkatan biaya produksi chipset 3nm.

Belum ada kepastian mengenai dukungan magnet standar Qi2 secara built-in.

Prediksi Harga di Indonesia

Mengingat kenaikan biaya komponen memori dan chipset global di tahun 2026, Samsung Galaxy S26 Ultra diprediksi akan mengalami penyesuaian harga. Estimasi harga dalam Mata Uang Rupiah untuk pasar Indonesia adalah sebagai berikut:

Varian 256GB/12GB: Sekitar Rp25.999.000

Varian 512GB/16GB: Sekitar Rp28.499.000

Varian 1TB/16GB: Sekitar Rp31.999.000

People Also Ask (FAQ)

1. Apakah S26 Ultra akan menggunakan Exynos?

Untuk model Ultra, bocoran kuat menyebutkan penggunaan Snapdragon 8 Elite Gen 5 secara global. Exynos 2600 kemungkinan hanya digunakan untuk model reguler dan Plus di wilayah tertentu.

2. Apakah ada perubahan pada S Pen?

Posisi S Pen dikabarkan tetap ada, namun ada rumor mengenai peningkatan latensi yang lebih rendah untuk pengalaman menulis seperti di atas kertas asli.

3. Kapan pre-order dimulai di Indonesia?

Biasanya pre-order dibuka tepat setelah acara Galaxy Unpacked, yakni sekitar tanggal 26 Februari 2026.

